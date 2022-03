La Generalitat ja sap a on anirà l’estació sota terra que substituirà l’actual baixador dels Ferrocarrils ubicat entre el carrer del Primer de Maig i el d’Aragó. Hi havia dues opcions: que anés sota el Passeig de Pere III-plaça Espanya o sota la plaça de la Font de les Oques, al carrer de Carrasco Formiguera. Regio7 ha pogut saber que l’estudi informatiu ha determinat que l’escollida sigui la primera alternativa «pel millor encaix, que permet fer una estació amb dues vies i una andana central, i per la proximitat a la plaça Espanya, que funciona com a intercanviador intermodal amb les línies de bus».

A banda dels canvis a la línia des de Manresa Alta cap al centre de la ciutat, que la Generalitat i l’Ajuntament presentaran aquesta tarda, FGC estudia fer-ne el perllongament en la direcció contrària, fins al parc de l’Agulla, inclosa la construcció de dues noves estacions. La Generalitat ha anunciat que en preveu licitar pròximament l’estudi informatiu i el projecte constructiu.

Des de Manresa Baixador, estació que s’enderrocarà, la línia actual s’allargarà 262 metres fins a arribar a l’entorn del passeig de Pere III i la plaça Espanya, més a prop del centre de la ciutat i de punts potencials generadors de demanda com el Centre d’Atenció Primària del Bages, destaca la Generalitat. A partir de Manresa Baixador, el nou traçat creuarà per sota de la zona esportiva de l’Institut Lluís de Peguera.

Estació Pere III

La nova estació que se situarà sota el passeig de Pere III i la plaça Espanya disposarà d’una única andana central de set metres d’ample i 130 metres de longitud i estarà adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. S’anomenarà estació Pere III.

El projecte, que costarà entre 40 o 60 milions d’euros i que s’ha d’executar entre els anys 2023 i 2025, inclou no només l’ampliació de la línia sinó també la seva integració urbana a partir de l’estació Manresa Alta. Des d’aquest punt fins a on hi ha l’estació Manresa Baixador, la nova rasant dissenyada per al pas del ferrocarril quedarà coberta del tot, la qual cosa millorarà la permeabilitat de la trama urbana (carrers de la Sèquia i de Camps i Fabrés) i el paisatge urbà. Com s’ha dit, s’enderrocarà l’estació Manresa Baixador i se n’urbanitzarà la superfície. Això permetrà obrir un nou vial que donarà continuïtat al carrer de Carrasco i Formiguera fins a la carretera de Santpedor, amb la idea de millorar la qualitat paisatgística d’aquest tram. A més, es millorarà el perfil longitudinal del carrer de la Sèquia suavitzant la rasant actual i es donarà continuïtat a l’avinguda de la Font del Gat fins a la plaça de l’Onze de Setembre, de manera que s’eliminarà el punt baix que hi ha actualment i la restricció de gàlib.

Perllongament fins a l’Agulla

Al marge del canvi per millorar la integració a la trama urbana de la línia dels FGC Llobregat-Anoia a Manresa, el Govern estudia el seu perllongament cap al parc de l’Agulla mitjançant les vies existents on actualment només circulen trens de mercaderies, amb la possibilitat de construir-hi dues noves estacions.

El nou estudi informatiu que Ferrocarrils preveu licitar pròximament -juntament amb el projecte constructiu- definirà l’elecció del millor emplaçament per a aquestes estacions. Per una banda, l’estació de La Parada, situada al barri del mateix nom, i, per l’altra, l’estació del parc de l’Agulla, que es podria ubicar a l’àmbit del Parc Tecnològic o bé a l’àmbit del propi parc. S’ha de determinar.

Al mateix temps, també s’analitzaran les rasants de via i l’emplaçament d’un aparcament per facilitar que la gent deixi el cotxe i agafi el tren que, amb aquestes noves parades pràcticament es convertirà en un metro. Per tenir totalment relligada la ciutat encara quedarà pendent connectar la futura estació Pere III dels Catalans amb la de la Renfe, a la banda sud de Manresa. Ara mateix, però, és fer volar coloms, tot i que és un projecte del qual s’ha parlat en diverses ocasions.

Ferrocarrils també té en estudi la construcció d’un pas inferior a l’estació de Sant Vicenç-Castellgalí de FGC que millori la permeabilitat de la línia i que, al mateix temps, serveixi per facilitar l’intercanvi amb la línia de Rodalies.