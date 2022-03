Una quarantena de refugiats de la guerra d'Ucraïna amb destinació al Bages que han arribat la matinada d'aquest diumenge a Catalunya, ja són a casa. Formen part de la darrera expedició fins a Polònia en què ha participat Sor Lucía Caram per anar-los a buscar, i que ha organitzat l'Associació de Voluntaris de CaixaBank en col·laboració amb la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa dirigida per la monja, i amb l'associació Mensajeros de la Paz. La quarantena de refugiats arribats a la comarca s'han distribuït en diverses famílies d'acollida de Manresa, Sant Fruitós de Bages i el Pont de Vilomara.

El comboi, format per quatre autocars i tres furgonetes de reforç, va sortir divendres a la tarda de les ciutats poloneses de Tarnow, Rzeszów i Przemysl, i després de recórrer prop de 2.700 quilòmetres que suposen més de 30 hores de viatge, els autocars han arribat aquesta matinada a Barcelona. L'expedició inclou encara un cinquè autocar, que va amb retard i no és previst que arribi a Catalunya fins la propera nit. En total, són 202 persones (48 de les quals vindran amb l'últim autocar), que seran acollides per diferents famílies d'arreu del país, i a banda del Bages, entre les destinacions també hi figura Igualada, mentre que alguns refugiats es desplaçaran fins a ciutats de la resta de l'estat com València, Madrid o Sevilla.

Es tracta bàsicament de mares amb fills, majoritàriament petits, si bé no hi ha cap menor no acompanyat. Entre ells hi ha una nena amb paràlisi cerebral, i un altre infant amb cadira de rodes. Com que els autocars han arribat de matinada, les persones refugiades s'han traslladat a un hotel de Barcelona, on han acabat de passar la nit amb el suport dels voluntaris que els han acompanyat en l'expedició, i a les 3 de la tarda d'aquest diumenge s'hi han citat les famílies d'acollida, que s'han endut les respectives famílies de refugiats cap a casa.

Sor Lucía Caram explicava a aquest diari que en tot moment s'ha comptat amb el suport i facilitats de la delegació del Govern a la Catalunya Central, i ha recordat que per d'aquí a quinze dies hi ha preparada una altra expedició per recollir uns 200 refugiats més.