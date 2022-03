L’Institut Guillem Catà de Manresa organitza la 1a Jornada de Serveis a la Comunitat, que estarà dedicada a la salut emocional i comunitària, a l’auditori Plana de l’Om i al teatre Els Carlins el dijous 7 d’abril.

La jornada arrencarà a les 9h del matí amb la benvinguda a l’acte del regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, Josep Gili i Prat a l’auditori Plana de l’Om, per donar pas després, a la taula rodona titulada “Agents per a una nova salut comunitària” amb la participació Hélene López Daubie (Mosaic), Neus Camprubí (Assessoria de Salut emocional de l’Oficina Jove del Bages), Myriam Valencia (Cap Sagrada Família – Programa de Salut Comunitària de l’ICS) i Cristina Llohis (Ampans). La taula estàrà moderada per la periodista Aina Font Torra.

L'acte podrà seguir-se en streaming al Youtube de l’Ajuntament de Manresa.

A partir de les 10.45 h serà el torn del grup de teatre Cúspicus, del Club Social Mosaic, que faran diverses les Perfomances Con-Vivid i Psycho et anima, sota la direcció de Joan Carles Gimeno Surribas, amb la interpretació de Flora, Pepi, Lluïsa, Maite, Anna, Faustí, Ilde, Jordi i Jose.

La jornada continuarà a la 6 de la tarda a la Sala Els Carlins (carrer de la Sabateria, 3-5), amb un acte a càrrec de Ràdio Nikòsia, titulat “La dimensió social I col·lectiva de les cures en salut mental”, amb la participació de Marta Galego, Lucía Serra, Ignacio Cuadras i Martín Correa-Urquiza.

També es podrà seguir-se en streaming al Youtube de l’Ajuntament de Manresa.

Aquesta jornada està organitzada pel Departament de Serveis a la Comunitat, de l’Institut Guillem Catà, format per quatre cicles formatius: el d’Atenció a les persones en situació de dependència (GM) i els d’Animació Sociocultural i Turística, Educació Infantil i d’Integració Social (GS).