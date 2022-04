L’Ajuntament de Manresa ha plantat durant l’últim any 563 arbres arreu de la ciutat, la majoria dels quals aquest darrer hivern. La xifra inclou plantacions en noves zones verdes, amb una partida de 75.000 euros, i reposicions d’escocells buits.

S’han plantat un 70% més d’arbres que la temporada anterior (2020-2021). Segons l’Ajuntament, això mostra la voluntat municipal d’incrementar els espais verds de la ciutat i posar la biodiversitat al centre de les polítiques públiques.

Entre les noves plantacions d’arbres, destaquen les del parc del Cardener, les de l’escola Puigberenguer i les de Can Font, entre d’altres.

La Unitat de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Manresa és qui ha dut a terme les actuacions per incrementar l’arbrat en nombroses zones de la ciutat. Ha plantat 224 arbres en espais on fins ara no n’hi havia, com a l’entorn de l’escola Puigberenguer, a Can Font i al parc del Cardener. A aquesta xifra, s’hi ha de sumar les reposicions de 145 arbres que substitueixen escocells buits o posicions buides en diferents carrers i espais. També cal afegir-hi les 194 plantacions d’arbres realitzades pel Servei de Projectes Urbans i la Secció de projectes de l’Espai Públic, en el marc dels projectes de millora de voreres i parcs infantils.

Segons l’Ajuntament de Manresa, es tracta d’una iniciativa per enverdir la ciutat. Durant el 2021, ha destinat 75.000 euros a les plantacions en noves zones verdes. Pel que fa a l’augment de les reposicions, s’explica pel nou contracte de jardineria, en vigor des de fa un any, i que ha tingut en compte nous criteris a favor de la biodiversitat. Les actuacions s’han consensuat amb les diferents entitats ciutadanes i associacions de veïns de les zones on s’ha actuat.

Escola Puigberenguer

Una de les noves plantacions d’arbres és la que s’ha executat davant l’entrada de l’escola Puigberenguer. La nova zona arbrada, que inclou 9 avellaners i 2 alzines, genera un espai agradable per a famílies i infants que esperen a l’entrada del centre i permet generar ombra. L’actuació es tracta de la segona fase del projecte participatiu aprovat fa tres anys. La primera fase, que ja es va executar, va consistir en anivellar l’esplanada, ordenar l’aparcament, reservar espai per als vianants i blindar l’accés a la resta del turó.

Parc de Can Font

Una altra actuació nova ha estat la plantació de prop d’una vintena d’arbres al parc de Can Font, amb l’objectiu d’anar-lo renovant. Concretament, en els darrers mesos s’hi ha plantat 12 freixes i 5 plàtans. Es tracta d’una actuació similar a la realitzada en altres parcs de la ciutat, com el del Casino, on l’actuació està acabada, a l’espera de l’arrelament de les plantes.

El parc del Cardener

Pel que fa a la revegetació del parc del Cardener, s’han plantat 130 arbres en total. En concret, a la zona del Pont Nou, s’ha plantat 35 unitats Populus alba (àlbers); 35 unitats Fraxinius angustifolia (freixes de fulla petita) i 20 unitats Salix alba (salzes blanc), a més a més d’uns 200 arbustos. Pel que fa a l’espai nou de gossos, s’han plantat també una quarantena d’arbres més, la majoria dels quals Populus alba (32).

Totes aquestes són espècies autòctones del bosc de ribera. L’objectiu de la regidoria és el de gestionar el manteniment d’aquest espai de tal manera que el bosc es vagi desenvolupant i recuperant de forma natural, i apareguin noves espècies vegetals que afavoreixin, alhora, l’aparició d’insectes i ocells.

Fàbrica Nova

Gairebé 200 arbres més s’han plantat des del Servei de Projectes Urbans i la Secció de projectes de l’Espai Públic de l’Ajuntament, en el marc de millora de carrers i de parcs infantils. Destaquen, per exemple, els 108 arbres plantats a l’entorn de la Fàbrica Nova, al llarg de l’Avinguda Bertran i Serra i a la Via de Sant Ignasi, la majoria dels quals exemplars d’Aescelus carnea ‘Briotti’ (castanyers), Acer fremanii (arbre de creuament d’espècies) i Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (pereres).

També cal esmentar 13 exemplars més d‘Acer platanaoides ‘Crimson king’ (aurons), en el marc de la millora de les voreres del carrer Rosselló; 12 Prunus serrulata ‘Kanszan’ (cirerers) al parc del Centre Cívic Selves i Carner; els 10 Ginkgo bilova al carrer Sant Josep i els 11 Fraxinus angustifolia (freixes) al Passeig del Riu, entre d’altres.

Les reposicions d’escocells buits o posicions buides és una altra de les actuacions rellevants de la secció de Parcs i Jardins. Durant aquests darrers mesos, s’ha actuat en una quarantena d’espais, on s’han substituït un total de 145 arbres. Com a exemple, s’ha substituït 20 unitats a la carretera del Pont de Vilomara, 12 unitats a la cantonada entre els carrers Divina Pastora i Santa Clara, 10 més al parc de la Florinda, 8 arbres més al Passeig Oleguer Miró i 10 més al carrer Concòrdia, entre molts altres. L’objectiu de l’Ajuntament és continuar actuant progressivament a la resta d’espais arbrats de la ciutat que ho requereixin.

Plàtans al passeig Pere III

Una de les reposicions més rellevants s’ha executat al passeig Pere III, on s’han substituït 33 plàtans amb força branques seques o malaltes que, segons l'Ajuntament, representaven un risc per a la seguretat, per plàtans joves de la mateixa espècie. La seva substitució s’aprofita per engrandir els escocells i, alhora, per millorar el sòl de plantació per tal que les arrels puguin créixer millor, hi hagi més emmagatzematge d’aigua i més estabilitat.