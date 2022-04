L’església de Crist Rei ha acollit aquest dijous al matí el comiat a Carles Llussà i Ruiz (Manresa, 1926), que va morir dilluns als 95 anys d’edat. Llussà es va significar com a metge, humanista i per la seva implicació social amb Manresa i Catalunya. Especialitzat en psiquiatria, va ser un dels fundadors de Convergència Democràtica, a finals dels anys 70. Al funeral hi ha assistit el President Jordi Pujol.

El comiat ha començat amb el fragment Pie Jesu del Rèquiem de Fauré, i ha acabat amb el Virolai. Oficiat per mossèn Joan Torra, parent de Llussà, i acompanyat per mossèn Aloys, Crist Rei pràcticament s’ha omplert. Hi havia una nodrida representació del món polític, econòmic, social i del món sanitari de la ciutat.

A l’homilia Torra ha recordat que l’última vegada que es va veure amb Carles Llussà va ser el Dijous Sant. «Quan li vaig dir a reveure, em va dir que no. Era metge fins a l’últim moment i honradament per ell mateix». Va afirmar que «no ha fet de metge, sinó que ha estat metge. Per vocació. No només del cos. A ell li preocupava la salut de l’ànima de tothom, sense distinció». Ha destacat la seva dedicació i estimació a Manresa, a Catalunya «que volia més lliure, justa i fraternal», i a Montserrat. També la seva «fe, arrelada i viscuda».

Una de les netes del finat, Laura Llussà, ha intervingut al final de la cerimònia per destacar que «ha marxa serenament» i «acompanyat dels seus, com volia». Ha afirmat que la família viu el comiat «amb una barreja estranya de tristor però també de pau, bondat i alegria. Acomiadem el seu cos, però tota la resta viurà amb nosaltres».

En declaracions a Regió7, Pujol ha assegurat que Llussà «era un home d’una gran elegància espiritual. Tenia molta qualitat humana, catalana, religiosa i familiar. És d’aquelles persones que podem acomiadar no amb tristesa, sinó amb goig».