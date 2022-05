La Fundació Althaia de Manresa compta amb un nou grup de recerca que té com a objecte d’estudi el pacient crític. La institució ha aprovat recentment el reconeixement d’aquest grup, que està format per un equip multidisciplinari de professionals vinculats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Sant Joan de Déu. En concret, l’integren disset investigadors de Medicina Intensiva, Rehabilitació, Urgències, Salut Mental i Infermeria, dels quals cinc tenen el doctorat i dos són residents.

El nou Grup de Recerca Clínica al Malalt Crític té com a línies d’investigació principals la ventilació mecànica –procediment de respiració artificial que s’utilitza a l’UCI–, i la seguretat clínica del malalt ingressat a una unitat de crítics. L’objectiu és avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments per millorar la pràctica assistencial que, en conseqüència, revertiran de forma directa en els pacients.

El grup està coordinat pel Dr. Rafael Fernández, que ha estat cap del Servei de Medicina Intensiva d’Althaia i que continua vinculat a la institució com a investigador i assessor científic.

El reconeixement utilitza els mateixos criteris d'avaluació de la Generalitat per acreditar oficialment tots els grups de recerca de Catalunya. En aquest sentit, aquest abril Althaia ha presentat el grup en la convocatòria que ha obert l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat per aconseguir l’acreditació oficial.

També ha presentat la candidatura del Gastrointestinal Oncology, Endoscopy and Surgery (GOES) research group, un altre grup de recerca propi centrat en la recerca i innovació en l’àmbit de l’oncologia gastrointestinal i l’endoscòpia.

L’aprovació del nou grup de recerca sobre el pacient crític ha tingut molt en compte la sòlida trajectòria de la recerca duta a terme a l’UCI de la Fundació Althaia, que es va iniciar fa més de 10 anys i que ha aportat, com a resultats més significatius en els últims tres anys, la publicació de 34 articles en revistes indexades, l’obtenció d’una beca del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) i d’un ajut de la Marató de TV3 per realitzar un estudi sobre les seqüeles dels pacients covid que requereixen ventilació mecànica.

A banda, investigadors del nou grup han obtingut diferents premis i reconeixements. És el cas del Dr. Carles Subirà, que l’any 2020 va rebre el premi Dr. Font de la Fundación Mutual Médica per un article publicat a la revista científica JAMA –The Journal of the American Medical Association– en què s’exposaven els resultats d'un estudi multicèntric liderat per la institució sobre la retirada de la ventilació mecànica en pacients ingressats a UCI.

Des de l’any 2018, la Fundació Althaia compta amb els grups de recerca en Salut Mental i Innovació Social, i Cronicitat de la Catalunya Central, acreditats per l’AGAUR com a Grups de Recerca Emergents (GRE), una condició que s’atorga a equips d’investigació de recent creació, però amb un gran potencial. Els dos grups estan integrats per investigadors de diferents institucions assistencials i universitàries del territori.

El 2019 Althaia va aprovar el primer grup de recerca propi, el GOES research group, al qual ara s’hi afegeix el Grup de Recerca Clínica al malalt crític. Aquests dos grups que s’han acreditat de forma interna compleixen els criteris que té establerts la Generalitat per als grups de recerca.

A més, hi ha diversos professionals de la institució que recentment s’han integrat en altres grups de recerca del territori.