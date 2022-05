La parròquia de Sant Josep del Poble Nou de Manresa celebra aquest diumenge a 2/4 d’1 del migdia una Eucaristia molt especial per la pau.

El grup parroquial disposarà en cartelleres i murals fotos sobre la guerra, que alternaran amb preguntes escrites.

Carles Torras i Vilanova ha explicat que l’acció vol interpel·lar tothom que passi pel davant sobre els motius de tanta barbàrie «ni que sigui tan sols no passant de llarg».

La missa, presidida per mossèn Joan, estarà acompanyada pel nou grup musical nascut a la parròquia i que amb un estil molt propi interpretarà temes com Escolta-ho en el vent, de Bob Dylan o Heal the world, de Michael Jackson .

Es llegirà una síntesi de la situació actual dels conflictes armats i es donarà a conèixer que actualment hi ha mig centenar de guerres obertes al món.

Es repartiran 250 clavells als fidels mentre es canta L’Himne a l’Alegria, en català, i després del comiat de la missa sortiran a l’entrada on, amb acompanyament musical, deixaran anar 200 globus amb missatges de pau.