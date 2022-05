La celebració de la Terra, Mostra de Cinema de Natura de Manresa aquest cap de setmana a la Torre Lluvià ha deixat satisfets als organitzadors, l'associació Meandre, per la seva afluència de públic (190 persones) i el debat que s'hi va dur a terme, però a la vegada, també s'han quedat amb un sabor amarg per la "precarietat" de les instal·lacions.

En un comunicat, Meandre posa de relleu que el potencial de la Torre Lluvià com equipament icona de l’Anella Verda ha quedat demostrat amb l’èxit assolit de la Mostra i consideren que aquest és "un nou argument perquè de cara als propers pressupostos municipals es tingui en compte la precarietat actual de les instal·lacions". Tot i així, ja es dona per feta una segona edició l'any vinent.

A parer de l'associació, "entitats i empreses vinculades han de poder desenvolupar activitats en condicions (a la Torre Lluvià)" com la promoció de la salut, la presentació i promoció de productes locals, la gastronomia local, tallers i actes culturals". La seva primera petició, apunten, és "la rehabilitació dels edificis annexes del pati porticat", actuació que etiqueten de "factible".

Amb la projecció dels films "La sal de la Tierra" i "La vida secreta de los arboles"; la celebració d'un debat amb els experts en gestió forestal Marc Garfella, Francesc Balanzo i Jordi Saldanya; i el pas de gairebé 200 persones per la Torre Lluvià, Meandre considera que els objectius de la Mostra han quedat coberts.

L'associació dona les gràcies a Cineclub pel seu assessorament, als voluntaris que han fet possible aquesta primera Mostra, a les membres del Cercle Artístic per l’atractiva decoració que ha il·luminat l’entorn , a les regidories de Cultura i Ciutat Verda per l’ajut econòmic , a la tècnica de l’Anella Verda per la diligència a sufragar els dèficits de l’equipament, a Vivers Serra, Iogurts La Torre i Celler Collbaix per la seva col·laboració i al públic del que esperem n’hagi gaudit i que ens perdoni la inexperiència.