La pandèmia va fer que les visites al metge fossin bàsicament via telefònica o altres sistemes com l’eConsulta, més que no pas presencials. Sobretot a primària. Però el canvi també va arribar als hospitals, a les consultes a especialistes. Entre un 18 i un 25 % de tota l’activitat als quatre hospitals de la Regió Sanitària de la Catalunya central va ser no presencial el 2021. Això suposa més de 660.000 visites entre Althaia de Manresa, Vic, Berga i Igualada.

Ara el sistema es vol generalitzar arreu. Ja no per un tema d’emergència sanitària sinó, segons Salut, perquè les noves tecnologies permeten fer-ho i perquè és una forma més d’accedir el servei de salut. Qui marca la pauta és la Fundació TIC Salut Social, un organisme del departament de Salut que acaba de presentar un informe sobre el model d’atenció no presencial als hospitals de la regió central durant el 2021 que ha de servir per per marcar directrius per implementar-ho arreu.

Segons l’informe la trucada telefònica va ser el canal més utilitzat per comunicar-se amb el professional dels hospitals. El 2021 es van fer 166.670 trucades, el que representa el 75 % del total de l’activitat hospitalària no presencial. De vídeoconsultes n’hi va haver 1.380, mentre que hi ha un ús residual d’eConsultes. Les especialitats que més atenció no presencial van realitzar van ser endocrinologia, anestesiologia, traumatologia, rehabilitació, salut mental i immunoal·lergologia.

A Althaia, l’atenció no presencial va suposar un 26 % de tota l’activitat el 2021. Es van fer més de 80.000 visites d’aquest tipus. El 2019 eren 20.000. L’any següent, amb la pandèmia, es van disparar. Per fer-se’n una idea: el 2020 Althaia va fer més de 358.000 visites a consultes externes. Les especialitats que més van utilitzar aquest recurs van ser salut mental, rehabilitació i endocrinologia. A l’Hospital d’Igualada van suposar el 27% de l’activitat; a Berga el 18% i a Vic el 25%.

Segons l’autor de l’informe, Jesús Berdún de TIC Salut Social, durant la pandèmia els canals no presencials van garantir el servei. Ara es planteja com una forma més d’accedir a l’especialista. «Les solucions digitals les fem servir per pràcticament tot, i hem d’analitzar com es pot implementar garantint l’accessibilitat al servei, la qualitat i la sostenibilitat». La primera visita a l’especialista hauria de ser presencial. Les successives, per donar el resultats d’una prova o fer un seguiment, serien potencialment no presencials, precisa Rosa Aguilar, cap de la Unitat d’Atenció al Pacient de la regió sanitària. Segons Aguilera, hi ha gent «que no està disposada a perdre 3 hores per anar a la visita si es pot resoldre amb 5 minuts». També es dona resposta a la manca de professionals al territori.