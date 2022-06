L’auxiliar administrativa del CAP Plaça Catalunya, de Manresa, Isaura Armengau, participarà aquest dimarts en la I Gala EufòrICS que tindrà lloc al vestíbul del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Barcelona. El jurat del concurs ha triat Armengou entre els 10 finalistes que competiran per guanyar aquesta primera edició del concurs de talent musical.

Més de 30 professionals de tot Catalunya es van presentar al càsting i, ara, les i els escollits hauran de demostrar el seu talent musical, com a solistes, com a músics o com a grups en viu i en directe. L’única seleccionada de la Catalunya central explica que és una apassionada del cant, del ball i del teatre. “Em vaig apuntar una mica per provar, a veure què passava i ha estat una sorpresa arribar a la final”.

L’objectiu d’EufòrICS

L’objectiu d’EufòrICS és fomentar i descobrir el talent artístic entre els més de 51.000 professionals que treballen als centres de tot el territori, amb el convenciment que les arts i la cultura poden tenir un impacte positiu en la salut de les persones. EufòrICS s’engloba en la iniciativa ICSarts, la comunitat cultural de l’ICS, i en l’estratègia corporativa d’Arts en Salut.