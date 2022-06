Hi haurà Correaigua, Correfoc, castell de focs al parc de l’Agulla i concert de gran format. La Festa Major de Manresa recuperarà enguany el seu format clàssic que la pandèmia de la covid va estroncar els dos últims anys. Se celebrarà del 20 al 29 d’agost.

«La festa major començarà corrent amb el Correaigua i s’acabarà corrent amb el Correfoc tal i com marca la tradició», ha assegurat aquest dimecres al migdia el president de l’Associació Manresa de Festa, Joan Orriols. Ho ha dit durant la presentació del cartell i les línies generals de com serà la programació d’enguany. També hi han participat la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo; els representants de Xàldiga Fede Morenate i Joan Subirana; i el dissenyador del cartell, Biel Bahí.

Crepo ha assegurat que la Festa Major de Manresa s’ha distingit els dos últims anys perquè s’ha celebrat igualment però amb restriccions i sense els actes més multitudinaris. «Era la possible», ha dit. Ara «s’han acabat les èpoques fosques i torna la festa major clàssica».

Torna el Correiagua, que donarà el tret de sortida. El Correfoc, que la tancarà el dilluns 29 d’agost. La Moscada Infantil, la Mostra del Correfoc, la tronada i el castell de focs que se celebrarà el diumenge 28 d’agost al parc de l’Agulla.

També hi haurà un concert principal amb Els Catarres, que després de dos anys sense pujar dalt l’escenari presenten el seu cinquè treball, «Diamants». El concert se celebrarà al carrer Sallent, al polígon dels Dolors. Van ser els mateixos Catarres els qui van estrenar aquesta ubicació el 2018. Llavors hi va haver problemes de so que, segons la regidora Crepo, se solucionaran. Ha assegurat que es tracta d’un lloc adequat i connectat a la ciutat.

40 anys de Correfoc

Enguany es complirà el 40è aniversari del primer Correfoc de Manresa. La voluntat dels organitzadors, Xàldiga, és que hi hagi més pirotècnia si és que el pressupost ho permet.

Per aquest motiu el cartell del Correfoc representa la màscara d’una de les seves figures emblemàtiques: el Boc. Amb un fons vermell, el fum dibuixa la cara del Boc, una figura que uneix tots els elements del Correfoc. És obra de l’artista conceptual de Manresa Biel Bahí. La causalitat ha fet que Bahí formi part de Xàldiga des de petit.

Per primera vegada la Festa Major de Manresa tindrà els seus propis productes de marxandatge. Hi haurà samarretes amb la imatge de Boc, bosses i ventalls de fusta que es podran comprar a l’Oficina de Turisme, a la plaça Major.

El programa definitiu de la Festa Major de Manresa es farà públic més endavant. Fins el 5 de juliol les entitats tenen temps de proposar activitats per ser incloses al programa.

Actes tradicionals com el Correaigua, el Correfoc o el castell de focs no s’han celebrat els dos darrers a causa de la pandèmia de la covid. L’any passat Xàldiga el va substituir per un espectacle pirotècnic al pati de La Salle amb totes les seves figures, i el castell de focs s’ha dut a terme des de diversos punts de la ciutat perquè la gent el mirés des de finestres i balcons.