22 terrasses amb 411 taules de cap a cap del passeig Pere III de Manresa. Segons un recompte fet per aquest diari, entre la Muralla de Sant Domènec i la Bonavista, hi ha 22 establiments, incloent-hi els bars, restaurants i els quioscs de concessió municipal, també el del Quimet, que està a punt d’obrir.

Tots els comerços disposen de servei a l’interior i a l’exterior, si bé en aquesta època de l’any les taules que tenen més demanda són les que hi ha a fora.

En total, hi ha 411 taules repartides entre els tres trams del Passeig. Al primer, de la Muralla de Sant Domènec a la plaça de Crist Rei, és on n’hi ha més; 267. També és on hi ha les terrasses més grans, com la de l’acabat d’obrir Quiosc del Quimet, amb 64 taules; la de l’orxateria La Xixonenca, amb 48, i la del Quiosc Lola Summer Camp, amb 52.

Al segon tram, el que va de la plaça de Crist Rei a la plaça de l’Onze de Setembre, n’hi ha 85, i al tercer, de la plaça de l’Onze de Setembre a la Ben Plantada, 59. Els establiments que en tenen menys són Megami Ramen, al primer tram, amb 6, i el bar Xic, amb 4, al darrer.

El Passeig, des del punt de vista dels usuaris

El Passeig de Manresa és una de les artèries principals de la ciutat i un punt clau per al desenvolupament de la vida social dels veïns i veïnes del municipi. Segons l'experiència de 14 usuaris consultats per aquests diaris, el Passeig és un tram de la ciutat per on passen, la gran majoria, diàriament. Puntualment, algun usuari manifesta no passar-hi sovint perquè prefereix moure's per barris menys cèntrics i concorreguts.

Entre les activitats que més agrada fer en aquest punt està comprar a l'eix comercial, consumir als locals de restauració, acostar-se a veure una funció al teatre Kursaal o passejar.

Demanats per coses a millorar, els usuaris reclamen més vigilància, la recuperació del cinema Atlàntida per evitar desplaçaments als afores de la ciutat, millorar la neteja i l'arbratge, entre altres peticions.