Una mascota en forma de gota d’aigua que s’ha batejat amb el nom de «la gota Antònia» és la nova mascota del Parc de la Séquia. A partir d’ara il·lustrarà les activitats infantils i familiars del parc.

És obra de la dissenyadora manresana Anna Villegas. L’ha presentat la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; la directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Laia Muns; i el director del Museu de la Tècnica de Manresa, Eudald Serra.

El nom s’ha escollit per votació popular després d’un procés participatiu on visitants dels equipaments de la fundació (Museu de la Tècnica, Centre de l’Aigua de Can Font, Casa de la Culla i Infoséquia) i a través de les xarxes socials han pogut fer les seves propostes. Aquestes darreres setmanes s’ha demanat que la gent proposés idees de noms, de les quals se’n van escollir tres i finalment n’ha sorgit la proposta guanyadora.

L’Antònia és una gota d’aigua que ha viatjat des de Balsareny fins a Manresa seguint la Séquia, per aquest motiu porta una gorra de sequiarie, un element històric representatiu dels encarregats d’aconseguir que l’aigua arribi en les millors condicions a l’Agulla i després al regadiu de la ciutat de Manresa.

Les primeres activitats que utilitzaran la gota Antònia per promocionar-se seran les activitats familiars del Parc de l’Agulla d’aquest estiu com ara la Gimcana dels arbres del dia 30 de juliol, el Taller de caixes-niu amb Tetra Bricks del dia 6 d’agost, El petit gran món dels insectes i altres bestioles el dia 13 d’agost, el Cap pelut de gespa del dia 20 d’agost i el Taller de pintura amb pigments naturals del dia 27.

Al Museu de la Tècnica també es durà a terme l’activitat familiar de Màgia entre fils, un espectacle inèdit que en Màgic Pol ha preparat especialment per dur-lo a terme dins les sales del museu, entre telers i màquines centenàries. Aquesta activitat es realitzarà els dies 28 de juliol, 4 d’agost i 1 de setembre.

Al mateix museu, el dia 21 d’agost es realitzarà l’activitat Museu escape, una de les propostes consolidades de l’agenda del museu juntament amb l’activitat “Tècnica 3-6”.

De cara al curs vinent, s’oferirà als centres educatius el Joc de la gota Antònia, una adaptació del Joc de l’Oca amb els elements representatius de la Séquia i els indrets per on passa.