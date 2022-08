Torna la Festa Major Alternativa de Manresa (FMA), que compleix enguany 31 anys. Ho fa amb un programa d’actes ja sense restriccions a causa de la pandèmia i que tindrà com a un dels seus eixos centrals uns fets del segle XVII: l’avalot de les Faves. L'entitat ha preparat el seu particular programa amb algunes propostes musicals de renom com la cantant valenciana de rap Jazzwoman. Aquí et deixem una guia de tots els actes dia per dia i hora per hora d'aquesta Festa Major Alternativa.

DURANT TOTA LA FMA Joc del Killer: Per registrar-se cal entrar al perfil d'Instagram de la FMA @lalternativa_manresa. Crea el teu perfil de joc. Estigues atenta per l’inici de la partida! Concurs de Samarretes per colles: inscripcions + info a la web fmamanresablog.wordpress.com Horari d’obertura de La Terrasseta de l’Alternativa (a la Plaça de la Música): Dissabte 20 de 18:00 a 03:00h De diumenge 21 a dimecres 24 de 18:00h a 00:30h. DISSABTE 20 Ateneu la Sèquia 17:30h – Taller d’autodefensa feminista Terrasseta 19:00h – Acte inaugural de la Festa Major Alternativa 2022 20:00h – Cercatasques 23:30h – PD Núrk (Pundawakers) DIUMENGE 21 Terrasseta 18:00h – Concurs de sucs i batuts 19:30h – Teatre “L’avalot de les faves” 20:30h – Concert de Iris Deco (Soul) DILLUNS 22 Terrasseta 18:00h – Xerrada 19:00h – Kahoot de Hi Érem Totes 19:30h – Recital de poesia amb Núria Martínez-Vernis 21:00h – Concert de Ven’nus (Indie-pop) DIMARTS 23 Terrasseta 18:00h – Taller d’expressió corporal i moviment col·lectiu 19:30h – Xerrada 20:30h – Monòleg de Gemma Ortís i Laia Castelló 22:00h – Lupita (PD) DIMECRES 24 Parc de la Seu 18:30h – Batalla de Colles Terrasseta 18:00h – “Tot apunt?” (Pallasses) i concert Maritere 19:30h – Taller de Castells infantil de Tirallongues 21:00h – Sopar de Colles 22:00h – Karaoke DIJOUS 25 Terrasseta 19:00h – Cercavila: de la Terrasseta a la Plaça Puigmercadal Plaça Puigmercadal 21:00h – Sopar Popular 22:00h – Concert de Run Out The Closet (Indie) 23:30h – Concert de Milenrama (Punk) 01:00h – Concert de Lisasinson (Punki-pop) DIVENDRES 26 Plaça Puigmercadal 22:00h – Concert de Ratpenades (Punk-rock) 23:00h – Actuació Castellera a càrrec dels Tirallongues 23:30h – Concert de Putilatex (Electro-punk) 01:00h – Concert d’Aina Palmer (Postfolk i electrònica) DISSABTE 27 Parc de la Seu 11:00h – Concurs de Paelles, PD i Escalada de Birres 16:00h – Quinto Plaça Puigmercadal 22:00h – Concert de Mar Pujol (Cantautora) 23:30h – Concert de Jazzwoman (Música urbana) 01:00h – Concert de Las Marikarmen (Música urbana i performance drag) 02:00h – PD DIUMENGE 28 Plaça Puigmercadal 22:00h – Concert de Dog Teeth (Indie-rock) 23:00h – Actuació bastonera amb Van del Pal 23:30h – Crema de La Falla 00:00h – Concert d’Alérgicas al Polen (Pop) 01:30h – Ninyas del Corro 03:00h – Sessió Petarda (Petardeo, marca de la casa)