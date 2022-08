L’Ajuntament va sortejar ahir les 45 entrades dobles per presenciar la Mostra del Correfoc, la ballada de la imatgeria i el Correfoc des d’un dels balcons municipals de la plaça Major. El sorteig es va fer entre tots els usuaris d’Instagram i de Facebook que des de dilluns van participar en el concurs engegat pel consistori manresà als seus perfils oficials d’aquestes dues xarxes socials.

En tres dies, d’ençà que es va anunciar la iniciativa i fins ahir a les 12 del migdia, que és quan s’acabava el termini de participació, el concurs va rebre més de 1.600 participacions d’usuaris.

El nom dels usuaris guanyadors es va fer públic a través dels comptes d’Instagram i Facebook de l’Ajuntament, que ahir mateix va enviar un missatge privat a tots ells a través de la xarxa social on van participar. El dia de l’acte, per accedir al balcó, caldrà mostrar el DNI al personal municipal, a l’entrada de l’edifici on hi ha el balcó, al número 5 de la plaça Major.