La vintena edició de la Setmana dels Jocs al Carrer s'ha inaugurat aquest dimarts a la tarda a la Plaça de Sant Domènec, amb una escampada de jocs ben diversos. Les famílies que s'hi han acostat, malgrat la calor, han gaudit de les activitats de construcció, matemàtiques i destresa o dels jocs de taula que hi havien instal·lat.

Fins aquest dissabte, set places de Manresa es convertiran en espais lúdics i de joc per a tots els públics. Tant a la Plaça de Sant Domènec com a la Plana de l'Om, s'hi podran trobar jocs de taula, dels més clàssics als més innovadors, mentre que la Plaça Major tindrà activitats especials per als nens de fins a 5 anys. La Plaça del Mercat de Puigmercadal estarà dedicada al joc simbòlic. La Plaça d'Europa i la Placeta de la Mel acolliran activitats més físiques, com els jocs de malabars, d'equilibris o de llançament.

Aquest any, s'estrena com a espai per a la Setmana dels Jocs del Carrer la Plaça de Sant Ignasi Malalt, on es recuperaran jocs i passatemps amb 500 anys d'història. Les activitats s'allargaran amb les nits de joc a la Plaça Major, enfocades per a joves i adults. Una altra novetat serà la gimcana virtual Escape City: Verí! pel centre històric de Manresa. A més, el CAE ha organitzat altres activitats puntuals amb convidats especials, com Màrius Serra, Dominique Dumeste o Mateu Comellas.

Amb motiu del 20è anivesari de la Setmana dels Jocs al Carrer, també es pot visitar l'exposició fotogràfica "20 anys jugant al carrer", a l'espai de la Plana de l'Om.