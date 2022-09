L’institut Manresa Sis, situat al barri del Xup, estrena aquest curs el batxillerat general amb 28 alumnes. Aquest batxillerat innovador només s’imparteix a tretze centres de Catalunya com una prova pilot d’Educació, el Manresa Sis és l’únic de la regió central.

La implementació del batxillerat general a l’institut manresà és el resultat d’una proposta que va sorgir de l’Associació de Famílies (AFA) del centre el 2020 i es va presentar a finals de l’any passat. Ha estat possible fer-ho realitat gràcies a la coordinació que hi va haver entre el claustre, l’equip directiu del centre i l’AFA.

Segons explica la coordinadora d’aquest nou batxillerat, Alba Ayala, aquesta modalitat es diferencia de les altres perquè es treballa per projectes multidisciplinaris i cada alumne té el seu propi itinerari en funció dels seus interessos. «És un batxillerat innovador que ens permet que el projecte educatiu reformador que impartim a l’ESO tingui continuïtat en els estudis postobligatoris», comenta. Es tracta d’un sistema molt més obert quant a l’elecció de matèries en comparació amb les modalitats clàssiques.

Ayala assegura que el sistema educatiu en el seu conjunt s’està transformant cap a una metodologia molt més transversal. Segons detalla, l’inici d’aquest nou batxillerat n’és una prova molt clara. «Es preveu que les proves d’accés a la universitat (PAU) siguin molt més competencials a partir de la convocatòria del 2024, per tant, ara és el moment ideal per començar a implementar aquest nou sistema de batxillerat basat en les competències que han d’adquirir els alumnes», declara, satisfeta.

Segons la coordinadora de la prova pilot al centre, «aquest batxillerat permetrà que els alumnes s’alliberin de la pressió a la qual estan sotmesos durant aquest període formatiu». La modalitat de batxillerat general es podrà fer en dos o en tres cursos acadèmics, segons l’itinerari escollit i el ritme d’aprenentatge que decideixi portar cada alumne.

El decret va arribar tard

El desembre de l’any passat l’AFA i el professorat de l’institut van presentar la proposta curricular per al nou batxillerat. El departament d’Educació es va comprometre a donar una resposta aquell mateix mes; no obstant això, no va ser possible. No va ser fins al febrer d’aquest any que Educació va donar el vistiplau al projecte perquè calia aprovar un decret al govern de Madrid que el Govern de la Generalitat havia d’adaptar a Catalunya. A finals de l’any passat, no se sabia si el batxillerat podria fer-se. Des del centre confessen que el temps per acabar d’ajustar el projecte educatiu ha estat molt breu, però amb l’esforç de totes les parts, es tirarà endavant la prova pilot del nou batxillerat aquest curs.