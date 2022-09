L'escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages ha estrenat aquest matí el nou edifici, que substitueix els mòduls prefabricats que fins ara acollien els alumnes a l'avinguda de Sant Joan. Els estudiants han iniciat les classes avui, dos dies després que la resta d'escoles, per acabar de completar el trasllat. La inauguració del nou equipament, que ha reunit mestres i famílies a la porta d'entrada del centre, posa punt i final al projecte històric per consolidar un edifici, reivindicat per la comunitat educativa des de l'obertura de l'escola, ara fa quinze anys.