Aquest cap de setmana el Museu de l'Aigua i el Tèxtil, fins fa poc Museu de la Tècnica, acollirà la sisena edició de la Fira Playmobil. Aquest matí, la fira s'ha presentat a la premsa en una roda conduïda per la regidora delegada de Cultura i Festes, Anna Crespo, amb la presència de la directora de la Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Séquia, Laia Muns i el director del museu, Eduald Serra.

Serra ha animat a les famílies a visitar l'exposició dels deu diorames construïts per membres de l'associació Click&Clack. Una de les maquetes està directament inspirada en la Manresa industrial i s'hi inclouen reproduccions de fàbriques emblemàtiques com la Pirelli i la Farinera Albareda. Una altra de les maquetes representa una ciutat medieval amb tot luxe de detall que pretén assemblar-se a la Manresa de l'època d'Ignasi de Loiola, una picada d'ullet per celebrar l'efemèride dels 500 anys del pas del Sant per la ciutat.

A part de veure els deu diorames, els assistents podran gaudir de les activitats complementàries com el mercat, dins el mateix recinte, on es podran comprar clicks; food trucks que s'instal·laran a la part exterior del museu i tallers de dibuix pels més petits seguint amb la temàtica dels cliks.

Per la seva banda, Crespo ha destacat l'arrelament que té aquesta fira a Manresa, "sembla que hi ha moltes famílies interessades en el tema Playmobil i cada any va creixent", ha comentat a la roda de premsa. Aquest any continua el joc de buscar el click amagat entre els diorames, es tracta de trobar la peça que no pertany a la representació en què es troba.

Laia Muns ha recordat que en aquesta edició se segueix amb una incorporació que es va introduir la passada edició: la venda de les entrades per internet. "Ja tenim unes mil entrades venudes, és una forma fàcil d'evitar cues en les hores punta" ha comentat. Les entrades individuals i familiars ja es poden adquirir al web del Parc de la Séquia. L'exposició es podrà visitar dissabte i diumenge de 10 del matí a dues del migdia i de quatre a vuit de la tarda. El preu d'una entrada per quatre persones val 12 euros, per tres són 10 euros i l'entrada individual té un preu de 4 euros. Els menors de dos anys poden entrar sense entrada.