L'alcaldable d'Impulsem Manresa, Joan Vila, ha reclamat a sor Lucía Caram que es disculpi públicament per dir que el nou moviment polític municipal "sembla Vox".

En una carta oberta explica que passat uns dies des de la presentació del projecte Impulsem Manresa a la societat manresana al teatre Kursaal i davant "la impossibilitat de poder contactar i reunir-me amb vostè de forma privada, decideixo utilitzar aquest mitjà".

La intenció d’aquesta carta és aclarir les males interpretacions "interessades i esbiaixades que li hagin pogut fer arribar, ja que ens consta que no hi vàreu assistir. D’aquesta manera, donarem

contestació a la seva publicació per resoldre els dubtes que tant enuig li varen causar i li aportarem les nostres propostes per resoldre el problema de la sobreexposició dels afectats que son atesos a la Plataforma i que afecta la nostra ciutat on n'és responsable l'Ajuntament en trobar-se fora de les seves instal·lacions".

Vila afirma "que la Plataforma dels Aliments mereix tot el meu respecte i admiració en camps com l’aixecament de recursos, la col·laboració publicoprivada i la capacitat de mobilització de voluntaris i professionals tal i com vaig manifestar durant l'exposició".

Tot i així, "creiem que l’actual model no garanteix la privacitat de les persones demandants d’ajuda i malauradament les exposa de forma innecessària".

Molèstia a la via pública

També considera que cal solucionar "la molèstia que ocasiona l'ocupació de via pública (Carretera de Vic) una artèria clau pel moviment de sortida de Manresa i que com indiquen els

senyals, no és permès de parar i molt menys estacionar".

Impulsem vol que l'Ajuntament s'involucri de manera decidida en "buscar una solució al tema de la cua i de l'estacionament il·legal. Quan hi siguem nosaltres, s'actuarà sense

dilacions".

Proposa realitzar lliurament d'aquestes ajudes a domicili sempre que sigui possible. "Des de l’Ajuntament cercarem col·laboracions amb sector privat per poder-ho dur a terme", diu.

Considera que cal "involucrar Serveis Socials en les entregues a domicili per tal de controlar que l’ajuda no vagi a domicilis il·legals i així obtenir també informació sobre la situació de les persones que hi viuen i altres necessitats que puguin tenir: persones grans desateses, infants no escolaritzats o espais insalubres".

De manera transitòria proposa adaptar el pàrquing del Pont de Ferro reservant places els dies de recollida (150 metres) i senyalitzades. "L’entrada i sortida del recinte suggerim realitzar-la pel Carrer Sant Joan d'en Coll".

Cita bíblica

Per acabar li reclama "una disculpa pública corregint el vídeo que va emetre el dia 7 d’Octubre a les seves xarxes socials per respecte a mi als centenars de persones que em fan costat en aquesta aventura i la invito a formar part del grup impulsor de l’eix social per determinar les prioritats i necessitats d'un col·lectiu que en cap cas quedarà al marge".

Per últim, Vila assegura que vol compartir amb sor Lucía un fragment del Nou Testament (Sant Mateu 6,1-6,16-18): "Jesús va dir als seus deixebles: Mireu de no fer el que Déu vol només perquè la gent us vegi, ja que així no tindreu cap recompensa del vostre Pare del cel. Per tant, quan facis almoina, no ho anunciïs a toc de trompeta, com fan els hipòcrites a les sinagogues i pels carrers, perquè tothom els alabi. Us asseguro que ja tenen la seva recompensa. En canvi, tu, quan facis almoina, mira que la mà esquerra no sàpiga que fa la dreta, perquè el teu gest

quedi amagat, i el teu Pare, que veu el que és amagat, t'ho recompensarà. I quan pregueu, no sigueu com els hipòcrites, que els agrada de posar-se drets i pregar a les sinagogues i a les cantonades de les places perquè tothom els vegi. Us asseguro que ja tenen la seva recompensa. En canvi, tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t'hi amb pany i clau i prega al teu Pare, present en els llocs més amagats, i el teu Pare, que veu que és amagat, t'ho recompensarà"