El procés de recuperació i rehabilitació que segueixen les persones que han patit un ictus ha estat el tema central de l’acte Després de l’ictus, una visió 360º, que s’ha celebrat aquest dijous a la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Ha comptat amb la participació de diferents professionals de la Fundació Althaia, l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central i Sant Andreu Salut. En l’acte s’ha posat punt final al repte solidari North Cape 4000, protagonitzat per l’alcalde de Calaf Jordi Badia, que ha recaptat 53.000 euros, una xifra superior a l’esperada.

Badia, que el 2014 va ser tractat d’un ictus a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, va completar aquest estiu la North Cape 4000, una dura prova ciclista de 3.800 quilòmetres amb sortida a Rovereto, al nord d’Itàlia, i final al Cap Nord, a Noruega, passant per sis països europeus. L’entrenament previ va incloure la participació en la Volta Ciclista a Catalunya, que es va celebrar al març. Aleshores Badia va completar les 7 etapes de la prova, de 1.214 quilòmetres.

En el marc del repte, s’han registrat 46 aportacions econòmiques de particulars i 34 donacions d’organitzacions, de les quals 6 han estat prestacions de serveis en espècies. En 9 mesos, s’han organitzat 9 actes i esdeveniments i s’han distribuït 130 productes solidaris com samarretes i maillots. El total recaptat és de 53.007,29 euros. S’ha superat així el repte econòmic, que era aconseguir 10 euros per cada quilòmetre del recorregut.

El repte ha tingut com a patrocinadors Stern Motor, The Cyclery i la Fundació La Caixa. La padrina ha estat l’esportista de trail running Núria Picas.

A l'acte, Badia ha assegurat que havia sigut una de les experiències més intenses de la seva vida, i que convertir-la en un repte solidari li ha acabat de donar tot el sentit.

Treball interdisciplinari

L’acte de commemoració del Dia mundial de l’ictus, s’ha centrat en donar a conèixer el treball interdisciplinari que es porta a terme durant el procés de recuperació i rehabilitació. Neus Ticó, cap del Servei de Rehabilitació i Medicina Física d’Althaia, ha pronunciat la conferència Pronòstic funcional després de l’ictus. Segons ha comentat, el ritme i el nivell de recuperació és diferent per a cada persona i hi tenen molt a veure la severitat i el dany de l’ictus i l’estat de salut general del pacient.

També ha explicat que la rehabilitació s’inicia precoçment a l’hospital i continua després de l’alta en els diferents nivells assistencials. La major recuperació es produeix entre els 3 i 6 mesos primers, tot i que hi ha alguns casos que poden millorar fins als 18 mesos.

En aquest procés de recuperació i rehabilitació hi prenen part diferents professionals:rehabilitadors, metges, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, neuropsicòlegs, infermeres i treballadores socials.

Tot seguit, s’ha celebrat una taula rodona que ha moderat Manoli Ramos, infermera gestora de casos de Neurologia d’Althaia, en què s’ha explicat el treball interdisciplinari que es porta a terme un cop els pacients han superat la fase aguda de l’ictus. La taula ha comptat amb la participació de Pere Garcia, fisioterapeuta de Sant Andreu Salut; Leocadia Valverde, infermera del CAP Sant Vicenç de Castellet (ICS); Mercè Jubells, treballadora social del CAP Sagrada Família (ICS); Imma Esteban, logopeda d’Althaia; Laia Vilardell, terapeuta ocupacional d’Althaia; i Jordi Sánchez, neuropsicòleg d’Althaia.

Althaia té un projecte per crear una unitat especialitzada on es pugui desenvolupar i aprofundir en tot aquest treball interdisciplinari. La intenció és que sigui un espai dissenyat i habilitat especialment per portar a terme aquesta activitat.

Aquest tipus de patologia pot comportar un nivell de discapacitat que requereix un reaprenentatge i una adaptació a la nova realitat i un impacte important tant a nivell físic com emocional en la vida dels pacients i en la de les seves famílies. Per això l’objectiu de la futura unitat és oferir una atenció centrada en la persona i de proximitat, tractaments de rehabilitació específics per a persones amb malalties neurològiques amb una visió integral i acompanyament a pacients i familiars.

Tot i que el repte solidari North Cape 4000 s’ha acabat, el programa de mecenatge d’Althaia sobre l’ictus i altres malalties neurològiques continua obert per tal de seguir recaptant fons per fer realitat el projecte.