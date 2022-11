Els projectes finançats amb Fons Next Generation sumen 6.325.011 euros en el pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2023. A l’àmbit «Manresa, final del Camí Ignasià» hi ha 1.705.833 euros per a la renaturalització del Cardener i el Parc Josep Vidal, un Pla d’Accessibilitat espais turístics, el desenvolupament digital de productes turístics i la zona d’autocaravanes al Congost.

Per a «Patrimoni d’ús turístic», 2.791.076 euros per al Museu del Barroc, l’Escala i urbanització del torrent del Tort, la passera volada Pont Vell-Pont de la Reforma, la torre de Santa Caterina (Mirador i jaciment arqueològic) i l’Entorn Sant Marc-La Cova. El tercer són «Edificis públics», amb 1.828.102 euros.

Entrant més al detall, perllongar la passera volada fins al pont de la Reforma rebrà una inversió de 465.000 euros, l’entorn de la Torre Santa Caterina tindrà 140.000 euros per als treballs arqueològics del jaciment i 247.000 euros destinats a l’estructura de la torre i fer el mirador.

També hi ha diners per a la nova oficina de turisme (153.218 euros) i 510.000 euros per adquirir bicicletes elèctriques (240.000 euros) i 270.000 euros per a material i adequació de pàrquings dintre dels fons Next Generation. L’objectiu és oferir un servei de lloguer de bicis elèctriques. L’any que ve també hi haurà inversions a l’Anònima i a la torre Lluvià.

El pressupost del 2023 dedica 1.047.981 euros per a l’Anònima. El cost total del projecte és de 4.007.157 euros per tornar a la vida aquest Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). A més hi ha 287.000 euros destinats a seguir amb la millora de la torre Lluvià.