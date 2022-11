Els passatgers que esperaven a l'estació de Renfe de Manresa per agafar el tren de les 13.27 h en direcció Barcelona s'han quedat amb un pam de nas. El comboi no ha sortit pels retards acumulats a l'R4. Ha arribat fins a Sant Vicenç de Castellet i ha girat cua.

La incidència ha estat conseqüència de les obres que es realitzen en el tram Martorell - Castellbisbal on Adif està fent actuacions relacionades amb el desenvolupament del Corredor Mediterrani.

A causa d'aquestes obres el tren que havia d'arribar a Manresa per sortir en direcció Barcelona a les 13.27 h acumulava un retard de 40 minuts i es va prendre la decisió de fer-lo rotar a Sant Vicenç de Castellet.

Els passatgers han hagut d'esperar per agafar el tren de les 14.00 h mentre el personal de l'estació alertava usuaris que no sortiria el tren previst i que canviessin de via.