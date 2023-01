Després de dos anys marcats per la pandèmia en què la cavalcada dels Reis d'Orient va canviar de format per força, enguany la prèvia a la nit més màgica de l'any recuperarà la normalitat. Es farà el recorregut de sempre des de la Muralla de Sant Francesc amb final a la plaça Major, hi haurà repartiment de caramels (300 quilos en total, de Comerç Just) a càrrec de Melcior, Gaspar i Baltasar i del príncep Assuan, i, com a novetat, tres de les 12 carrosses s'estrenaran: la de regals, la carbonera i la de l'Hereu i la Pubilla, que han costat 18.000 euros.

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, i Imma Torrecillas, representant de l'Agrupació Cultural del Bages, han fet la presentació, aquest dilluns al migdia, de la cavalcada 2023, que té un pressupost de 18.000 euros, on s'inclouen l'organització del Carter Reial i dels balls que l'acompanyen. Ambdues han coincidit que les dues edicions anteriors marcades per la pandèmia, el campament de Reis al pati del Casino i el recorregut amb final davant de la Fàbrica Nova, van superar les seves expectatives. Enguany, però, han admès que hi ha ganes de fer una celebració normal. Torrecillas ha dit que "volem que sigui alegre, que hi hagi eufòria".

La cavalcada de Manresa, que fan possible més de 500 persones (700 en l'edició del 2020 i 16 carrosses) i que organitzen l'Agrupació Cultural del Bages amb l'Ajuntament de Manresa, ha tingut enguany un handicap. Accessoris Manresa (Suzuki), que tradicionalment els cedia entre 15 i 20 cotxes, només els en pot deixar tres, de manera que han hagut de buscar la resta sota les pedres per arrossegar les 12 carrosses del seguici. Entre d'altres, els cedeixen un vehicle Elèctrica Garriga i l'UCC Caravaning Club del Bages, però la majoria els han posat socis de l'entitat.

Replanteig de l'itinerari, però no ara

Crespo ha recalcat que, malgrat les ganes de recuperar la normalitat, mai no s'ha tancat la possibilitat de fer un replanteig de l'itinerari, tot i que ha afirmat que "no és el moment". Torrecillas, que ha donat suport a aquesta possibilitat perquè "la ciutat canvia", ha explicat que la pandèmia els va posar a prova i que els resultats van ser molt positius. A pesar d'això, ha agraït poder fer la cavalcada tradicional que, a banda de les tres carrosses, ha inclòs millores pel que fa a la música, de manera que sonarà la mateixa a totes les carrosses i no se superposarà com en anteriors edicions. A més a més, hi haurà balls a peu de carrer durant tota la cavalcada gràcies a la implicació del Grup Dansaires Manresans, del Grup Sardanista Dintre el Bosc, l'escola de dansa Julieta Soler i de Manresa Teatre Musical. Els torxers canviaran el foc de les torxes per llum artificial per millorar aspectes de seguretat.

La informació pràctica

La cavalcada arrencarà a les 6 de la tarda de la Muralla de Sant Francesc i repetirà l'itinerari estrenat el 2016. De la Muralla de Sant Francesc anirà cap a la de Sant Domènec, passarà pel carrer d'Àngel Guimerà (abans, passava pel primer tram del Passeig), la plaça de Crist Rei, el segon tram del Passeig de Pere III (pel mig de Passeig), la plaça de l'Onze de Setembre, el darrer tram del Passeig de Pere III (pel lateral dret), la plaça de la Bonavista, la carretera de Vic, la Muralla del Carme i la plaça de Sant Domènec. A partir d'aquí, com es va introduir el 2016, el Carter Reial, acompanyat per les tres carteres -una novetat d'enguany-, l'Hereu i la Pubilla, l'Àngel i els tres Reis d'Orient, aniran a peu fins a la plaça Major, passant per la plaça de Sant Domènec, el carrer del Born, la Plana de l'Om i el carrer de Sant Miquel, precedits pels Tabalers de Xàldiga i la banda de música Band Torrats.

A la plaça Major, Melcior, Gaspar i Baltasar faran l'adoració del nen Jesús, escena en la qual col·laborarà el Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa, que se celebra cada any tradicionalment per Sant Esteve a la zona del Poal. Seguidament, els Reis d'Orient pujaran a saludar l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que els lliurarà la 'clau màgica' que obre totes les cases perquè hi puguin deixar els regals durant la matinada. Un d'ells adreçarà unes paraules als presents a la plaça.

Crespo ha fet una crida a omplir la plaça Major. Demanada per aquest diari quant al tema del canvi de recorregut en properes edicions, no ha descartat que es pugui invertir l'ordre, de manera que la recepció es faci primer. Ha dit que no és l'única opció que s'ha posat damunt la taula, però que s'han d'estudiar.

La cavalcada tindrà una durada d'entre dues hores i dues hores i mitja.

A banda de les empreses esmentades, també hi col·laboren l'Escola Joviat, des d'on es fan els preparatius abans del recorregut, Manresa + Comerç i Viena.

Recollida de cartes

Fins aquest dimecres, dia 4, inclòs, els infants poden dur les cartes al príncep Assuan, que els espera cada tarda, de 2/4 de 6 a 8 del vespre, a la plaça Major, on amenitzen l'espera ballades i cantades de nadales a càrrec de diferents entitats en un escenari instal·lat en un lateral de la plaça. El príncep repartirà 1.500 piruletes.

Les piruletes i els caramels han costat 1.500 euros.