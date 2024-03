Eloi Cordomí, un dels homes del temps de 3Cat, serà a Manresa demà dijous, dia 7 de març, per parlar de la previsió del temps a pagès i també del futur del clima a Catalunya.

El físic serà l’únic ponent de la jornada tècnica Previsió meteorològica i canvi climàtic, organitzada per l’Escola Agrària de Manresa en col·laboració amb la UVic-UCC, en la qual oferirà consells pràctics a la pagesia per interpretar correctament les previsions meteorològiques. Durant la sessió, també donarà les claus per entendre el cel i els processos que tenen lloc a l’atmosfera. En una segona part, el meteoròleg repassarà la situació actual de sequera i analitzarà l’evolució del clima i els possibles escenaris de futur a Catalunya.

La jornada començarà a 2/4 de 10 del matí a la Sala d’Actes de l’Edifici FUB2, a l’avinguda de les Bases de Manresa, número 3. La cloenda serà passada la 1 del migdia. És un acte per al qual cal fer la inscripció a través de RuralCat. El registre també es podrà realitzar in situ abans de començar.

El programa de la jornada

A 2/4 de 10 del matí es farà el registre dels assistents i, a 3/4 de 10, Jaume Brustenga, director de l'Escola Agrària de Manresa, donarà la benvinguda als presents i introduirà la jornada. A les 10, Eloi Cordomí parlarà de "Preveure el temps a pagès: Les claus per entendre el cel, les previsions i les aplicacions meteorològiques al món rural".

A 2/4 de 12 del migdia es farà una pausa, i a les 12 menys deu minuts, Cordomí parlarà d'"El futur del clima a Catalunya: Com ha canviat el clima a Catalunya i com es preveu que ho faci els pròxims anys?".