L’Ajuntament de Manresa rep cada any vora un centenar de queixes pels coloms

Tot just acabada de tancar la memòria del servei del 2023, l’Ajuntament de Manresa ha informat, requerit per aquest diari, que l’any passat va comptabilitzar 96 queixes de ciutadans a causa de les molèsties generades per coloms.

L’any anterior van ser 89 queixes, el 2021, 70; el 2020, 99 i el 2019, 68. Són entre 68 i 99 queixes els darrers anys que no fan canviar el rumb de l’Ajuntament sobre la problemàtica que generen.

L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem ratifica que, pel que fa a la manera de treballar, «s’ha optat per donar continuïtat al sistema que es va implantar el 2018, quan es va definir un model que combina la pedagogia i la informació a les persones alimentadores i l’atenció a les queixes ciutadanes». Això va passar després que tots els remolcs que hi havia a Manresa per capturar coloms fossin sabotejats.

Amb aquest sistema, les captures d’exemplars es realitzen «només en els casos en què es constata una concentració de coloms superior a la mitjana i quan la presència d’aquestes aus genera molèsties i problemes d’insalubritat a la població».

L’any passat es van capturar 1.117 coloms; l’anterior van ser 910; l’any 2021, 1.576, i el 2020, 613.

L'evolució de les dades / Regió7

Expedients sancionadors

A més a més, l'any passat es van tancar nou punts que els coloms utilitzaven com a lloc de cria i es van cursar sis expedients sancionadors.

El protocol elaborat el 2018 es basa a destinar esforços a fer pedagogia perquè la gent no doni menjar als coloms, ja que aquestes aus habiten la ciutat perquè hi troben aliment de forma fàcil i si no fos així tornarien a zones naturals, fora dels espais urbans.

El setembre del 2017, l’Ajuntament va decidir prescindir dels remolcs parany que utilitzava per capturar coloms, normalment amb una periodicitat quinzenal. L’any abans, n’havia capturat més de 2.600 i havia rebut 30 queixes de ciutadans per brutícia i altres problemes generats per aquestes aus.

L’octubre del 2018 va reprendre temporalment les captures amb remolcs, però el 2019 va activar un nou protocol basat en la pedagogia i en les captures en casos puntuals. A partir d’aquell any, pel que fa a les queixes, no han baixat de la setantena anual. L’any que n’hi va haver més va ser el 2020, amb 613 captures i 99 queixes. El 2021, excepcionalment, hi va haver 1.576 captures, que són gairebé un miler més que l’any anterior. Segons fonts del consistori, aquest increment el va motivar el fet que es va actuar sobre un gran espai que utilitzen els coloms per dormir i es van fer captures sistemàtiques en un altre punt conflictiu.

A les problemàtiques per la presència de grans quantitats de coloms, que deixen espais de la ciutat farcits d’excrements, s’afegeixen les molèsties per cotorres, una espècie exòtica invasora.

A vegades les cotorres també apareixen concentrades en grups nombrosos. Els darrers anys, a Manresa, la població de cotorres, que en algunes ciutats com Barcelona s’han convertit en un autèntic problema, ha anat a més.

Subscriu-te per seguir llegint