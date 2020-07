La clínica veterinària Veter7 dona consells per a fer passar un bon estiu a la nostra mascota

L'estiu arriba i tot i que sol ser una època per a gaudir i és sinònim de vacances, hi ha animals que pateixen amb la calor i cal estar preparats per saber com actuar per a fer passar un bon estiu a la nostra mascota. Evitant sobretot que les altes temperatures característiques d'aquesta època de l'any facin passar un mal tràngol als nostres amics peluts.

Per això, Marta Ferré, propietària de la clínica veterinària Veter7 de Manresa dona consells a tots els nostres lectors sobre com cuidar la vostra mascota, ara que la calor pot afectar-la de diferents maneres. Hi ha preguntes que necessiten resposta, com per exemple si l'aire condicionat és poc favorable per a l'animal o quines són les millors per a sortir a passejar. Tot això i d'altres respostes les podreu trobar en aquest vídeo.