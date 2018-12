Cinc consells per a triar un perfum... i encertar amb l´elecció!

Arriben les festes en les quals més perfums es regalen. La publicitat a la televisió no fa més que presentar-nos a dones seductores, homes irresistibles, i situacions que ens porten més enllà del nostre dia a dia per a portar-nos a viure un món de somni. Però, com hem de triar un perfum?

Regalar perfums és un costum molt freqüent encara que perillosa. El perfum no són només aquelles gotes de fragància que uses per a fer bona olor. Dóna missatges que, ben conduïts, poden reafirmar la imatge de qui ho utilitzarà. Triar el perfum més adequat requereix el coneixement de la psicologia de qui l'utilitzarà, a més de saber en quin moment del dia l'usarà i amb quin objectiu.

Tipus de fragàncies

Abans de res cal decidir per quina de les fórmules cal decantar-se: per les aigües de colònia, els perfums o les essències.

Les aigües de colònia són fragàncies més fresques i volàtils. Els perfums, una mica més contundents, mantenen el seu perfum més temps. Finalment les essències, veritables bombes de sensualitat, han de ser usades amb dosis extremadament petites perquè són fragàncies molt concentrades.

La vista a la perfumeria

1. Si compraràs un perfum per a tu, el millor és que vagis sola, d'aquesta forma no t'influenciarà l'opinió de qui t'acompanyi. Si ho compraràs per a regalar, el millor és que et deixis acompanyar per qui millor coneix a la persona que rebrà el perfum.

2. El moment ideal per a triar un perfum és quan et sentis contenta. Segons estudis realitzats sobre aquest tema, l'adrenalina que alliberes quan proves el perfum, afina l'olfacte i és més fàcil que encertis en l'elecció. Si tens un moment baix anímicament, el més possible és que et sentis perduda i no sàpigues per quina fragància decantar-te€ Això sense oblidar que la tristesa produeix anhedonia, o pèrdua per sentir plaer€

3. Realitza una preselecció, per a això et podrà ajudar la dependenta de la perfumeria. També et pot ajudar realitzar una preselecció en funció de la personalitat de qui ho utilitzarà. Les dones vitalistes es decanten per les notes fresques de cítrics, fruites i flors fresques. A les apassionades els encanten les florals intenses i aromes càlides, com els de l'almesc i l'ambre. Les més apassionades se solen inclinar per les notes orientals del pàtxuli, la vainilla o el sàndal.

4. Si vols equivocar-te, tria la fragància a partir de l'olor que percebis de l'ampolla o el vaporitzat a l'aire. Només notaràs les notes de sortida i l'alcohol. És millor que facis una primera selecció a partir dels mullets (o tires de paper) i, una vegada triades quatre fragàncies, que les apliquis sobre la pell. De totes maneres, si el perfum no és per a tu, has de tenir en compte que les fragàncies es desenvolupen de forma diferent sobre la pell de cada persona.

5. Selecciona un màxim de quatre perfums, un en cada nina i a l'interior dels colzes, seguidament deixa que s'evapori, millor si tornes a la botiga una hora més tard perquè així veuràs com s'ha fixat el perfum en la teva pell.

Algunes propostes per a regalar

J'Adore Absolu, de Dior. És el nou nèctar floral de la Maison Dior. En una composició increïblement exuberant, François Demachy barreja absoluts de flors voluptuoses i sensuals. Els absoluts de Gessamí de Grasse, Gessamí Sambac, rosa i magnòlia s'entrellacen amb una frescor inèdita: les flors adquireixen la dolçor d'un deliciós almívar, d'un nèctar sublim, natural i sensual. J'Adore Absolu es construeix entorn del Jazmín de Grasse, una bellesa capritxosa que requereix paciència i ha de ser recollida en el precís moment en què, curull de sol, desprèn els seus accents més sensuals. El seu preu: 128 €/75ml.

Gucci Bloom Deluxe Edition. Nova edició Deluxe per a col·leccionista d'aquesta fragància, l'aroma de la qual aconsegueix endinsar-nos en un jardí replet de flors blanques. En aquesta ocasió es presenta amb un flascó que evoca als antics perfums que es podien trobar en els tocadors d'època de les dones, dissenyat especialment per a Nadal en el color rosa clàssic de la fragància, l'etiqueta de Gucci s'emmarca amb un atomitzador amb borla negra d'inspiració retro. Evocant a èpoques plenes de sofisticació i glamur, Bloom Deluxe Edition recorda a l'autèntic disseny d'atomitzador de bombeta llançat per primera vegada a França a la fi del segle XIX. El seu preu: 103 €/100ml.

Kenzo World Eau de Parfum Intense. Aquesta fragància és una rica explosió floral en un flascó contundent per a expressar la dualitat de la dona Kenzo. La fragància està magnificada per una densitat floral la qual te una nota central que conté Peònia i Gessamí Sambac, mentre que la Vainilla Intensa desplega la seva essència amb delícia. El cridaner flascó, disseny de Patrick Li, s'abilla d'un blau captivador i profund, i ens convida a capbussar-nos en un univers d'una feminitat afirmada i sense complexos. El seu preu: 113 €/75ml.

Calvin Klein Women. Aquest perfum no només representa a un grup de persones, sinó a varis, cadascun amb la seva pròpia veu. Inspirat en l'esperit de llibertat i les possibilitats il·limitades perquè les dones apoderades actuals celebrin cada aspecte de la seva feminitat. Floral i afustada, aquesta fragància es compon al voltant de tres ingredients – Baies d'Eucaliptus, Flor de Taronger i Fusta de Cedre d'Alaska –aquesta barreja, atemporal alhora que contemporània crea una sensació de confiança i força subjacent. Lluminosa i sensual, és una nova fragància per a una dona que no viu una vida establerta. És una celebració de l'esperit lliure, somnis revolucionaris i l'autèntica bellesa de la feminitat moderna. El seu preu: 105 €/100ml.

L'Interdit, de Givenchy. Un toc de flors blanques juntament amb notes intenses que deslliguen una atrevida lluminositat que coqueteja amb la foscor. Així és com descriu la signatura aquesta fragància, que es descriu com el costat impactant de la sofisticació. En la seva formulació, trobem flors blanques sublimades amb concordes intensos. Entre les notes blanques, com la flor del taronger, el gessamí i el nard, s'entremesclen amb notes més intenses i misterioses, com el vetiver o el pàtxuli. Inoblidable, intensa, addictiva i agosaradament elegant, així és aquesta fragància que es defineix com el costat impactant de la sofisticació. El flascó, creat aquest 2018, és un homenatge al flascó original de 1957. D'una gran sobrietat, posseeix una forma quadrada arrodonida que transmet una força delicada que destil·la elegància. El seu preu: 64,5 €/35ml.

Eau de Parfum Núm. 5, de Chanel. Per primera vegada en la seva història, el flascó mític creat per Mademoiselle Chanel abandona la seva transparència i llueix un vestit en vidre vermell tintat. Símbol del poder seductor, el vermell sempre ha encarnat el ultra femení. Dissenyat en 1921 i adaptat en 1924 entorn de la senzillesa geomètrica i transparent d'un flascó rectangular i un tap facetat, la seva arquitectura radical s'ha convertit en un manifest estètic de la modernitat. La icona ha perdurat des de la seva creació i ha transformat subtilment la seva silueta, en un constant equilibri de formes i proporcions. El seu preu: 150 €/100ml.

Black Opium Sound Illusion. L'Eau de Parfum original, es presenta en un flascó de col·leccionista d'edició limitada. El seu color negre brillant crida l'atenció res més veure-ho. El perfum fusiona per primera vegada notes florals amb notes de cafè per a crear una aroma totalment addictiva, forta i innovador. En les notes de sortida, pebre rosa, flor de tarongina del taronger i pera. En el cor cafè i gessamí i en el fons, vainilla, pàtxuli i cedre. El seu preu: 91,40 €.