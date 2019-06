Sabatilles a prova de màgia

Vans fa màgia. La companyia nord-americana especialitzada en calçat, propietat del gegant VF Corporation, ha llançat una nova col·lecció de sabatilles inspirada en l'univers de Harry Potter. La col·lecció que ha posat en marxa el grup consta de quatre parells de sabatilles que combinen els colors de cada casa del col·legi Hogwarts. Vans proposa el model Sk8-Hi en vermell representant Gryffindor, el model en verd és per a Slytherin, les Authentic en blau per a Rawenclaw i les Classic Slip-On en groc per a Hufflepuff. A més de les sabatilles, el grup ha explicat que té previst ampliar la col·lecció amb samarretes i accessoris.