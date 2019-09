Canvi total de silueta

La moda reflecteix l'estat de la societat, i aquesta crisi que avancen els gurus de l'economia (han arribat a dir que serà la pitjor en cinquanta anys) ja ha tingut la seva traducció en les passarel·les. Miuccia Prada dicta sentència i proposa per a la pròxima primavera peces de línies sòbries, entre les quals destaquen les americanes de dos botons i grans solapes, acompanyades de senzilles bruses de gasa, sense gairebé adorns.

Els pantalons s'eixamplen i guanyen fluïdesa, alhora que les faldilles s'allarguen, acompanyades per sabates còmodes d'aspecte esportiu. Un informe fet per Marko Kolanovic, analista sènior del banc JP Morgan, vaticina una gran crisi de liquiditat que fa temps que es prepara i que pot arribar a recordar la Gran Depressió del 1929. Precisament en les propostes de Prada abunden les referències i picades d'ullet a aquests anys, entre elles el barret ajustat, lleugerament asimètric, propi de l'època, que complementa conjunts de punt en tons crema, taronges i blaus amb estampats geomètrics.

La línia recta és la gran protagonista, així com els talls al maluc i la cintura baixa. Les bosses es fabriquen amb materials naturals com la ràfia i l'espart i les joies gairebé no apareixen. En els maquillatges es concedeixen petits capritxos com els llavis foscos i les celles marcades. Els abrics, amb botonadura encreuada, també s'allarguen i arriben en tons com el marró xocolata, que recupera aquesta tardor el tron perdut en temporades anteriors.

En definitiva, la roba que ve perd fulgor, però guanya senzillesa i elegància. En les propostes per a la nit apareixen brodats i passamaneries, encara que amb tot tipus de reserves.