Mango ha anunciat aquest dilluns la posada en marxa d''Alter Made', un projecte independent que elaborarà i comercialitzarà col·leccions atemporals de roba femenina i que anirà dirigit a aquelles clientes que busquin consumir moda sostenible. Les primeres peces es vendran 'online' a través de la web altermade.com i estaran disponibles a principis de novembre a l'estat espanyol, França, Alemanya i els Països Baixos, segons ha informat l'empresa en un comunicat. Pel que fa a la producció, es concentrarà sobretot a Europa i Turquia, amb l'objectiu d'apostar per "una producció de proximitat". El primer llançament estarà format per 120 peces i seguint una estratègia de fabricació de "tirades curtes" per "minimitzar el material sobrant".

El nou projecte estarà liderat per Alejandra Mur, fins ara directora de compres 'online' de la línia 'Woman' de Mango i amb una experiència de més de 15 anys a l'empresa. La nova marca, a més, comptarà amb un equip format per 12 professionals.