La manicura s'ha convertit en un complement més del dia a dia. No es tracta només de dur les ungles cuidades -que també-, sinó de convertir-les en la cirereta del nostre look. Últimament, coincidint amb les festes nadalenques, hem vist com el glitter, els dibuixets i els acabats elaborats (com l'efecte vellut que va lluir Sara Carbonero) prenien la davantera. Però, per a alegria de les més discretes, ha arribat el moment de la micromanicura. El “menys és més” es perfila com la tendència d'ungles del 2022.

Primer per la seva versatilitat: és perfecta per a qualsevol ocasió. En segon lloc, alguns dissenys són tan senzills que es poden fer a casa amb una mica de traça i paciència. I, alerta, que sota una aparent simplicitat s'hi amaga una gran sofisticació. Per totes aquestes raons estem segures que no et podràs resistir al nail art minimalista. Si busques una mica d'inspiració, segueix llegint.

Pura geometria. Una ratlla i un punt. Aquests motius aparentment tan senzills que proposa Betina Goldstein, la manicurista reina d'Instagram i de celebrities com Dakota Johnson o Zöe Kravitz, es poden convertir en el detall que marqui la diferència. Per fer-los tu mateixa, no t'oblidis abans d'aplicar una base transparent. Després pots dibuixar la línia central a pols o col·locar un trosset de cinta adhesiva per guiar-te. Per acabar, has de crear el punt de color, que pots fer amb el mateix pinzell de l'esmalt. Pel que fa a la combinació de colors, el blanc i els bordeus queda ideal, però pots provar també d'unir el blanc i el negre, o dues intensitats d'un mateix to com són el verd, el blau o el taronja.

Francesa amb detall. La clàssica manicura francesa és una de les que, sorprenentment, admet més variacions. De fet, aquest disseny que per a moltes era anodí (o que es relacionava amb les núvies més avorrides) s'ha convertit en la més demanada als salons de manicura durant el 2021. Una de les versions més interessants és substituir el blanc o nude de la mitja lluna per altres colors com, en aquest cas, el verd ampolla. Més idees: la que veiem a sobre d'aquestes línies, que combina brilli brilli platejat i negre. Compte, que per fer-la, primer has de dibuixar la línia gruixuda amb el plata i, quan estigui seca, repassar la vora superior de l'ungla amb l'altre to. Si vols un extra, afegeix al polze un detall com les estrelletes blanques de Melanie Graves (@overglowedit) o un puntet, una creu, un asterisc...

Romanticisme chic. Els cors són un dels motius més freqüents en el disseny de nail art. Però si els traslladem al món de la micromanicura, hem de parlar d'uns cors petits, senzills i plens d'encant. Com aquests que hem trobat al compte d'Instagram de la manicurista Harriet Westmoreland. Igual que a la resta de dibuixos minimalistes, resulta essencial aplicar una base impecable. Després, només has de dibuixar el motiu triat -apostem pel cor, però tu decideixes- a la zona de la lúnula, és a dir, molt enganxat a la cutícula. Si no et veus amb cor (mai tan ben dit) de poder replicar el dibuix a tots els dits, prova a fer-ho només en un dit de cada mà. Per millorar el traç utilitza un pinzell de nail art o, si no en trobes, amb un pinzell dels que es fan servir per aplicar l'eyeliner de gel. Acaba sempre amb una capa de top coat.

Vermell + rosa, duo guanyador. Si busques quelcom sorprenent, però sense perdre subtilesa, atreveix-te amb aquesta doble mitja lluna en vermell i rosa. Tot i que pot semblar complicada, tranquil·la, necessita més temps i paciència que traça. Primer has de pintar la zona rosada i, un cop estigui seca, aplicar l'esmalt vermell. El truc és crear una plantilla que enganxaràs a les ungles per no passar-te de la línia. Un recurs que els manicuristes solen recomanar és comprar en una papereria volanderes adhesives i tallar-les per la meitat. Aquests adhesius que fa anys ens servien per reparar les fulles dels arxivadors es convertiran en el teu millor aliat per crear dissenys d'estil minimalista. Això sí: assegura't de retirar-les quan l'esmalt està totalment sec.