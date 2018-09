Moià celebra la Diada amb un clam per la llibertat i la persistència

Amb un record constant cap als presos i exiliats i amb una crida a la persistència, Moià ha celebrat aquest migdia la tradicional ofrenal floral al monument de Rafael Casanova, fill insigne de la vila. Partits polítics i entitats del Moianès han deixat els seus rams als peus del monument que s'alça a la plaça de l'Hospital, en un emotiu acte que ha presidit el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani.

La hissada de la senyera i l'ofrena d'un llaç groc per part dels representants del ple municipal de Moià, amb l'alcalde Dionís Guiteras al capdavant, han obert l'acte que ha omplert la plaça i ha reunit representants polítics i socials de tots els pobles del Moianès.

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha reconegut que avui «és un dia complexe i complicat» que es viu amb una sensació «agredolça» recordant «que tenim companys que estan patint la repressió en primera persona i que hi ha molts ciutadans amb l'amenaça de la repressió per part de l'Estat espanyol i especialment del seu aparell judicial».

Homrani ha recordat la figura de Rafael Casanova a la seva vila natal, però també la del coronel Pere Brichfeus, nascut a Castellterçol, i els ha posat com a exemples de la defensa de les llibertats «que ara també ens toca defensar des de la nostra força, que és un projecte col·lectiu basat en la democràcia». El conseller ha fet també una crida a «seguir treballant, persistir i fer la feina ben feta» per fer realitat la República, sense caure en les provocacions dels que volen fracturar el poble.

Per la seva banda, l'alcalde de Moià i president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guiteras, ha incidit en el caràcter repressor de l'estat Espanyol i la monarquia i ha esperonat als presents a seguir mobilitzant-se i fer camí. «Però sobretot que sigui un camí ben ample, on ens acompanyi tothom i hi capiguem tots perquè es tracta d'una lluita pels drets i les llibertats de tots», ha afegit. En aquest sentit, ha assegurat que «de nosaltres depèn omplir aquest camí per ser més i seguir amb la nostra lluita perquè només amb la perseverança, amb la insistència i amb la mà estesa i el cor obert aconseguirem aquest país per tots. Per tant, continuem, lluitem i persistim».

L'acte ha acabat amb una salva d'honor, l'actuació dels falcons de Castellcir, un emotiu cant de Els Segadors i amb uns sonors crits de llibertat.