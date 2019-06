El Moianès dedica tres jornades a iniciatives de l'economia social

El Moianès celebra des d'avui fins dijous el que serà la seva primera Setmana de l'Economia Social i Solidària. Ho fa amb l'organització de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i diverses entitats i administracions del ter-ritori. Seran tres dies seguits d'activitats, amb les quals es es pretén donar a conèixer i generar debat sobre diferents àmbits de l'economia social i solidària, amb el desig que serveixi d'impuls perquè es generin noves iniciatives.

Específicament, es reflexionarà sobre un dels sectors emergents de l'economia social i solidària: les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús (avui a Moià) i també hi haurà una taula rodona sobre consum responsable i sectors estratègics: energies renovables, finances ètiques i cures (dijous, també a Moià).

Demà es convoca a Castellterçol un espai de trobada entre entitats de l'economia social i solidària per fer un mapeig de les necessitats que hi ha al territori. L'espai és obert a totes aquelles entitats que d'alguna manera o altra estan treballant per una economia alternativa al Moianès.