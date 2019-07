AraMoià, en minoria, pot aprovar a mitges el primer ple del mandat

El govern en minoria d'AraMoià, amb 6 dels 13 regidors d'aquest Ajuntament, no ha pogut tirar endavant, de moment, l'aprovació del règim de dedicacions i de retribucions i assistències dels membres de la corporació. Tot indicava que s'aprovaria perquè els termes d'aquest punt s'havien consensuat prèviament amb l'oposició, però l'arribada a última hora tant de l'informe d'intervenció com d'uns petits canvis formals en la proposta, ho van impedir. És l'únic punt que no va poder prosperar en el primer ple del mandat, en què sí que es van aprovar les qüestions referents a la representació dels regidors als diferents òrgans, i es va donar compte del nou cartipàs.

Govern i oposició –amb 4 regidors de Junts per Moià, 2 de la CUP i 1 del PSC– ja van acordar les bases dels punts a tractar a començament de setmana, però el dictamen que es va portar al ple modificava un punt referent a l'entrada en vigor de la dedicació d'una de les regidores, que l'oposició no va acabar d'entendre.

D'altra banda, l'oposició considera que tampoc no va tenir prou temps per analitzar l'informe de l'interventor i, per tot plegat, va demanar de deixar sobre la taula i per al proper ple el punt referent a les retribucions, dedicacions i assistències. El govern, en canvi, va considerar que calia seguir l'ordre del dia tal com estava previst, i va sotmetre a votació la urgència de la moció amb els canvis que afectaven la dedicació de la regidora. Els tres grups de l'oposició hi van votar en contra, i ara s'haurà de sotmetre de nou a votació en el ple ordinari previst per al dia 24 de juliol. Tot apunta que s'aprovarà amb el vistiplau de tots els grups.



Es distribueixen les carteres

El ple va donar compte del nou cartipàs, amb les delegacions de competències entre els sis regidors de l'equip de govern.

L'alcalde, Dionís Guiteras, també assumirà les competències d'Urbanisme. La primera tinent d'alcalde, Montserrat Ferrer, es responsabilitzarà de les regidories de Coordinació General, i de Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana, mentre que dins l'àrea de Territori, també assumirà les de Medi Ambient, i Salut Pública, Sanitat i Consum. Per la seva banda, el regidor Sebastià Ferrer tindrà delegades les competències de Seguretat, Via Pública i Mobilitat; i Gemma Bisbal s'encarregarà de Recursos Humans, de Promoció Econòmica i d'Hisenda.

Finalment, l'àrea d'atenció a les persones es repartirà entre Laia Bonells i Gabriel Roselló. La regidora assumirà Serveis Socials, Polítiques d'igualtat i diversitat de gènere, Joventut, Educació, i també Civisme i Entitats del Tercer Sector; mentre que Gabriel Roselló es quedarà amb les regidories de Cultura i Teixit Associatiu, i Esports.

Al ple es va aprovar la creació de la nova comissió especial de comptes, i també les comissions informatives, així com els membres que en formaran part.