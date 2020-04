El Moianès celebra cinc anys com a comarca oficial

Aquest dimecres fa justament cinc anys, els poc més de 13.000 habitants del que fins llavors era el territori oficiós del Moianès passaven a formar part oficialment de la comarca número 42 de Catalunya. Aquell 15 d'abril del 2015 el ple del Parlament va aprovar el projecte de llei de creació de la comarca. Una nova demarcació que va prosperar amb 105 vots a favor, 7 en contra de C's, i l'abstenció dels 17 diputats del PP.

Després de cinc anys de batalla, el Moianès esdevenia formalment comarca, tot i que en aquell moment encara quedava un llarg camí per recórrer per fer-la efectiva des del punt de vista administratiu. Cinc anys després, és una realitat territorial efectiva, amb un Consell Comarcal que ja ha engegat el seu segon mandat i que ha pogut desplegar la major part dels serveis.

La d'aquell 15 d'abril del 2015 al Parlament va ser una jornada que es va viure una jornada d'eufòria, fortes emocions, i amb més d'una llàgrima d'emoció, amb la presència dels deu alcaldes moianesos i d'un centenar de veïns que els van acompanyar, arribats amb cotxes particulars o en un bus que es va muntar des del Consorci. Bona part de l'expedició va poder seguir la sessió en directe des de dins l'hemicicle, els alcaldes a la llotja, i alguns veïns en seients reservats al costat.

Els forts aplaudiments que van arrencar acabades les votacions amb els diputats drets i girats de cara al públic, amb prou feines van deixar sentir el resultat que anunciava qui en aquell moment era la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, en un moment memorable i entre abraçades, somriures i més d'una llàgrima d'emoció.

Però més enllà de valorar de forma unànime que aquell era «un dia històric», també hi havia la coincidència que ara el repte a partir d'aquell moment pasava per intentar reproduir i donar continuïtat a tot allò que s'havia estat fent al llarg de 20 anys de treball a través del Consorci del Moianès.

Ho apuntava en acabar el ple l'alcalde de Moià i llavors diputat, Dionís Guiteras, conscient que «s'ha fet molt». I la resta de batlles presents posava l'accent en què el que es volia posar en marxa a partir d'aquell moment era un model tan proper com fos possible a la representativitat «d'un poble, un vot». Un dels que apuntaven que «tenim l'oportunitat de començar de zero, per fer un consell potent, que no s'impregni de vicis», era el llavors alcalde de Santa Maria d'Oló, Ramon Vilar, que en aquest mandat és precisament el president del Consell Comarcal.

Precisament, Vilar valorava fa tres setmanes, quan es complien cinc anys de la consulta popular que es va fer als deu municipis sobre sobre la conveniència d'esdevenir comarca, que en aquest temps s'havia fet un esforç ingent l'esforç que ha fet el conjunt del territori perquè «posar en marxa una institució com aquesta des de zero no és fàcil», i apuntava que ja es noten clarament els resultats d'un treball que va començar a donar els fruits especialment a partir del seu primer pressupost consolidat, l'any 2017.

I és que a hores d'ara el Consell Comarcal del Moianès ja funciona pràcticament complet, tot i que encara té algunes mancances, sobretot pel que fa a personal tècnic. En aquest sentit, Vilar apuntava que, per exemple, hi ha pendent una oficina tècnica del Moianès per als serveis d'arquitectes municipals i d'enginyeria, «que anirà molt bé per a les contractacions públiques». Entre altres coses, també diu que falta un tècnic jurista. D'aquest període de cinc anys, l'actual president del Consell Comarcal en destacava la millora que s'ha aconseguit a nivell d'atenció ciutadana, tenint en compte que una comarca petita com aquesta, de 14.000 habitants, «facilita molt poder donar un servei de proximitat».

Cal recordar que la comarca que naixia formalment ara fa justament cinc anys es constituïa de la suma de cinc poblacions que fins llavors formaven part del Bages (Moià, Calders, Santa Maria d'Oló, l'Estany i Monistrol de Calders); cinc que pertanyien al Vallès Oriental (Castellterçol, Castellcir, Granera, Sant Quirze Safaja) i un que fins a aquell moment era d'Osona (Collsuspina).

Tres setmanes abans, els veïns de tots deu municipis havien donat un «sí» rotund a la creació de la nova comarca en el procés participatiu celebrat el 22 de març d'aquell any, que va tenir una participació del 47% i un suport de més del 80%.

La jornada històrica d'avui fa cinc anys al Parlament va tenir la presència de l'històric alcalde Josep Montràs, un dels precursors de la nova comarca, i es va acabar amb un brindis a l'exterior amb vi del Moianès.