Els feligresos substitueixen el senyal de la creu per la neteja de mans amb gel en entrar a missa

L'aigua beneïda no era el primer que trobaven els feligresos de Moià ahir quan anaven a la missa de les 12 del migdia. Només creuar les portes d'accés trobaven una taula amb una ampolla de gel per desinfectar-se les mans i no pas l'aigua beneïda per fer el se-nyal de la creu, per després afegir-se la litúrgia dominical. Diumenge, a la parròquia de Moià, solien celebrar-se dues misses, a la del matí hi solien anar unes 40 persones i a la del migdia prop de 70. Ahir era el primer diumenge que l'església estava oberta des de l'inici de la pandèmia, i mossèn Fulgence Hitayezu només va oficiar una missa a les 12 del migdia, a la qual van assistir uns 40 feligresos.

«Són tots persones grans i esperem que, de mica en mica, torni a venir tothom», deia el mossèn ahir a aquest diari. Les esglésies tornen a estar obertes, però amb limitacions de capacitat. Tenint en compte que el temple de Moià és gran, es garanteix la separació mínima entre fidels.

La represa de la missa a Moià era un senyal més de la tornada a la normalitat. A fora, en els entorns de la plaça Major, se celebrava el mercat setmanal, que no s'ha deixat de fer, però ahir s'hi van afegir parades de productes que no són de primera necessitat.