La Plataforma C59 segura exigeix millores en el projecte de condicionament de la carretera que prepara Territori

La Plataforma C59 segura veu insuficient el projecte que està redactant el Departament de Territori i Sostenibilitat per millorar la carretera. Després de rebre la informació preliminar, el col·lectiu posa de manifest que hi manquen actuacions "per assolir una carretera completament segura". Entre elles hi ha l'ampliació de la calçada, dels espais per a vianants i ciclistes, o que no es resolen les mancances a les travesseres de Sant Feliu de Codines i Moià. La plataforma demana als ajuntaments afectats i al Consell Comarcal del Moianès que exigeixin també aquestes millores.

Territori treballa en la redacció del projecte de millora de la carretera C-59, en el tram que va des de l'encreuament amb la N-141c, a Moià, fins a l'entrada a Sant Feliu de Codines. Es tracta d'un tram d'uns 13 quilòmetres pel que es preveu una inversió de prop 1,5 milions d'euros. La Plataforma C59, constituïda per un col·lectiu de veïns per exigir solucions a l'elevada sinistralitat, veu l'informe preliminar que els ha fet arribar territori insuficient.

Entre altres coses, considera que no es resol la mancança pel que fa a l'amplada. "Seguirà sent estreta en els trams no condicionats, sense vorals, sobreamples en els revolts o ponts estrets", apunten, tot recordant que sovint s'hi donen "situacions de risc entre vehicles voluminosos, ciclistes o conductors en general".

La Plataforma també lamenta que el projecte no preveu cap actuació d'ampliació de vorals per a vianants i ciclistes, fet que "reduiria el risc d'accidents". En aquest sentit, insta als ajuntaments dels termes per on passa la carretera i al Consell Comarcal del Moianès "a promoure actuacions complementàries".

Segons l'avantprojecte que ha rebut la plataforma, la proposta tampoc preveu la intervenció als ponts, que seguiran sent estrets; ni la modificació del traçat, amb corbes pronunciades i amb poca visibilitat.

El col·lectiu també critica que només s'actuï en algunes interseccions perilloses, com són els polígons industrials El Prat i El Vapor. Consideren que hi ha altres punts que també requeririen actuar-hi, com és l'entrada nord a Sant Feliu de Codines.

Des de la plataforma denuncien que les mancances en seguretat de la via van més enllà del tram on Territori preveu actuar, per la qual cosa també exigeixen millores al tram que va de Moià a Oló, i entre Caldes i Sant Feliu.



El ferm i la fauna

Segons dades de la Generalitat, entre 2013 i 2017 hi va haver 18 accidents amb senglars o cabirols entre Sant Quirze Safaja i Castellterçol, i 16 al tram de la Fàbrega. El projecte en el qual treballa l'executiu preveu construir diversos passis soterrats i un tancat per impedir l'accés directe dels animals en dos trams.

Alhora preveu una millora del ferm en aquells punts on es detectin més desgast. En aquest sentit des de la plataforma creuen que, malgrat que és necessari, això pot afavorir un increment de la velocitat dels conductors que, en no anar lligada a l'ampliació dels carrils, podria fer la carretera encara més perillosa.