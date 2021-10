Les coves del Toll de Moià continuen estudiant el sistema hídric del seu entorn per intentar trobar una solució que eviti les inundacions a la seva part visitable. Als estudis hidrogeològics que s’hi estan duent a terme des de l’any 2016, s’hi van sumant col·laboracions com la del Grup d’Investigacions Espeleològiques de Granollers (GIEG) que, en els darrers dies, ha entrat per l’avenc del Bassot, que connecta amb la cova, per remuntar el torrent subterrani en una zona inexplorada. L’objectiu de tots aquests treballs és poder prendre mesures per evitar la inundació del jaciment arqueològic i paleontològic.

El Grup d’Investigacions Espeleològiques de Granollers ha estat la darrera entitat en sumar-se als estudis de la UPC, el grup espeleològic del Centre Excursionista de Terrassa i la Diputació de Barcelona que, des que el 2014 les coves va patir una forta inundació, han treballat conjuntament per investigar com es poden evitar les importants filtracions d’aigua que pateixen les Coves Toll. Un dels darrers casos va ser fa un parell d’anys quan, després d’un episodi d’intenses pluges, l’aigua va tornar a entrar amb força a l’interior de les coves i al conjunt del Parc de la Prehistòria i es va haver de tancar l’accés.

La directora del Museu de Moià-Parc Prehistòric de les Coves del Toll, Marta Fàbrega, explica que amb les diferents exploracions que s’hi porten a terme «s’estan investigant els torrents de capçalera per saber per on s’infiltra aquesta aigua». Segons Fàbrega, «si controlem com funciona la capçalera per sobre de la Cova del Toll potser podrem tenir alguna manera de controlar l’entrada d’aigua, de manera que la regulem i que passi la justa per no fer malbé el jaciment arqueològic i paleontològic, ni el recurs turístic que suposa».

En aquesta tasca d’exploració s’hi ha sumat el grup espeleològic de Granollers, amb Salvador Peña al capdavant, que estan fent una tasca «ingent» per trobar solucions i evitar inundacions a la part visitable de les Coves seguint les capçaleres dels torrents de la zona. Per ara, es té controlat el punt principal d’entrada d’aigua, procedent del torrent de Gomar i, aquests darrers dies, el grup ha entrat per l’avenc del Bassot, que connecta amb la cova, per remuntar el torrent subterrani en una zona inexplorada. Segons la directora del Museu de Moià el grup està explorant la zona «de l’avenc en amunt per veure si poden recorre’l». L’objectiu final és «intentar descobrir com funciona aquest carst perquè continuï portant aigua però no ens malmeti ni el jaciment, ni la part visitable turísticament», assegura Fàbrega.

Tres estudis hidrogeològics

Després de les inundacions que hi va haver el 30 de novembre del 2014, l’Ajuntament de Moià i el Museu de Moià han anat sol·licitant a la Diputació de Barcelona suport tècnic per a la realització dels tres estudis hidrogeològics que s’han dut terme en els darrers anys: el 2016, el 2017 i el 2020.

Quan el riu que passa per la cova es desborda i afecta aquest espai, l’aigua s’ha de bombejar per tal de poder-la treure de l’interior. Aquesta, però, no és l’única afectació que hi deixen les inundacions, ja que un cop ha baixat el nivell de l’aigua també cal retirar el fang i els sediments que porta fins a la cova i que provoquen danys importants a les restes arqueològiques que s’hi conserven.

Amb els estudis que s’estan fent s’espera trobar solucions «que no facin malbé la cova, que no afectin els cursos d’aigua subterranis i que siguin viables econòmicament», conclou Fàbrega.