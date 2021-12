L’Ajuntament de Moià haurà de decidir en els propers dos mesos a mans de qui posa la gestió de la nova depuradora d’aigües residuals, que va començar a funcionar a principis d’any en període de proves, i que des del començament d’estiu ja ho fa a ple rendiment.

La planta ara està sota la tutela de l’empresa constructora, ja que així es preveia en l’acord d’adjudicació per al primer any de funcionament, de manera que s’establia un període de prova i de garantia. Aquest període, però, acaba el mes de febrer, la qual cosa obliga a prendre una determinació sobre qui passa a fer-se càrrec d’una instal·lació d’última generació. Una de les opcions principals és que sigui la societat municipal Aigües de Moià qui se’n faci càrrec.

En el darrer ple municipal, en què es va plantejar la pregunta sobre el futur d’aquesta gestió, l’alcalde moianès, Dionís Guiteras, va exposar que «els treballadors d’Aigües de Moià, amb el seu gerent al capdavant, estan il·lusionats i convençuts de la capacitat per portar-la. Amb aquesta depuradora ara tenim un Ferrari, l’avantatge és que ara les ajudes tècniques i de suport fan més fàcil fer-se’n càrrec».

Guiteras va posar en relleu que «durant molts anys, a través de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis, s’havia reclamat que la gestió de la depuració de les aigües es fes des del món local. L’Agència Catalana de l’Aigua sempre s’hi havia oposat, però fa tres o quatre anys ha decidit que una de les línies d’explotació de les estacions de tractament sigui traspassar-les al món local a través dels consorcis o agrupacions que ja funcionen a dia d’avui. I aquelles que portaven els municipis, o empreses privades o municipals, se suggeria que s’agreguessin en el món supramunicipal, en els Consells Comarcals».

El batlle de Moià va manifestar que el Consell Comarcal del Moianès «encara està arrencant, amb una activitat molt frenètica, però no ens hem plantejat encara des d’Aigües de Moià si realment estimem que sigui aquesta societat municipal la que porti la gestió de la depuració, o si la passem al Consell Comarcal –la qual cosa no veiem clara–, o a algun altre els consorcis que ja hi ha com el d’Aigües de Manresa, o el del Vallès, o el d’Osona. És un debat que afrontarem en els propers dies al consell d’administració d’Aigües de Moià».

La posada en servei d’aquesta instal·lació ha estat un pas important endavant en la millora de la qualitat de la riera de la Tosca, on aboca les seves aigües –i on, durant els últims anys, sovintejaven els episodis d’aparició d’escumes– i, més avall, les del riu Calders.