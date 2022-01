Moià ha recuperat aquest 6 de gener la cavalcada en el seu format tradicional, després que l’any passat optés per un campament estàtic a l’escola Josep Orriols. L’actual context de pandèmia ha obligat a adoptar mesures, però no ha impedit que les carrosses tornessin a circular pels carrers del centre amb la seva visibilitat i espectacularitat habituals. Això si, amb una comitiva reial no tan nombrosa com en altres ocasions i que s'ha vist forçada a prescindir de les habituals aturades que en condicions normals es fan durant el recorregut perquè els infants puguin saludar a Ses Majestats pujant a la carrossa o fins i tot entregant-los els últims desitjos per carta.

Amb la il·lusió de sempre malgrat els impediments de la pandèmia, petits i grans han rebut Ses Majestats en la seva arribada que han fet a mitja tarda per la carretera de Vic des del polígon. D’allà, han continuat cap a l’avinguda de la Vila, el carrer de Sant Antoni i la plaça Major, on enguany el mossèn del poble s’esperava fora l’església amb el Nen Jesús perquè els els Reis poguessin fer l’adoració sense necessitat de baixar de la carrossa. A continuació, han enfilat cap al carrer Forn i fins a la plaça de Sant Sebastià, on si que han fet l’aturada definitiva per saludar els infants des del balcó després que l’alcalde, Dionís Guiteras, els donés les claus de totes les cases de la vila perquè aquesta nit hi puguin portar els regals. Com sempre, la comitiva l’encapçalava la carrossa de l’àngel, seguida de les de Melcior, Gaspar i Baltasar, i la dels paquets amb els regals. Tanmateix, amb una comitiva més reduïda per la pandèmia, enguany s'ha trobat a faltar la lluminària de les atxes enceses i els fanalets que acostumen a portar els patges per donar caliu al seguici. Malgrat tot, la cavalcada ha pogut tornar a lluir al carrer amb l’esperança que l’any que ve ja sigui ben completa.