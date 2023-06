Dionís Guiteras inicia el mandat «de transformar Moià» amb una crida al consens

En un ple molt tranquil i sense lloc per a les sorpreses, Dionís Guiteras ha estat investit per quarta vegada alcalde de Moià, després que els republicans guanyessin les eleccions per majoria absoluta. Com de costum, la constitució del nou Ajuntament s’ha fet a l’auditori Sant Josep que pràcticament s’ha omplert per a l’ocasió i que ha comptat amb la presència de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, amb arrels moianeses. Guiteras ha assegurat, un cop investit alcalde, que el mandat que ara s’inicia és el de «transformar Moià» i ha estès la mà a l’oposició per continuar treballant amb el consens de la darrera legislatura.

A les 11 en punt, el secretari ha donat el tret de sortida al ple de constitució de l’Ajuntament de Moià amb la creació de la mesa d’edat, que han presidit la regidora més gran, en aquest cas la socialista Susana Tàpia, i el més jove, Lluís Cascales, d’Aramoià. Un cop han pres possessió del càrrec els 13 regidors i regidores del consistori, s’ha procedit a l’elecció de l’alcalde on l’única formació que ha presentat candidat ha estat Aramoià. Així, Dionís Guiteras ha estat investit alcalde amb els 8 vots a favor de la seva formació i els cinc en blanc de la resta de grups amb representació municipal: Junts, que té 3 regidors, i el PSC i la CUP, que en tenen un.

Com marca el protocol, Guiteras ha rebut per quarta vegada la vara d’alcalde. Ha estat de la mà de la regidora de més edat de la mesa, la socialista Susana Tàpia. Un cop investit, el republicà s’ha dirigit als assistents per agrair el suport rebut i ha assegurat que el que ara comença «ha de ser el mandat de transformar Moià» però sobretot, ha remarcat, «ha de ser el mandat de seguir treballant amb la resta de regidors i regidores que ara estan a l’oposició de la mateixa manera que ho hem fet aquests quatre anys, amb confiança i amb diàleg».

En aquesta línia, ha destacat que tot i tenir majoria, «no la pensem pas utilitzar d’una manera a l’ús, com es pot utilitzar una majoria absoluta, perquè s’ha demostrat que treballant, dialogant i arribant als plens cadascú amb les seves posicions, però havent-ho parlat és un bé per al poble i, fins tot, és un bé per a nosaltres mateixos com a persones». Per això, ha dit, «estenc la mà per seguir tots i totes tretze treballant per Moià i per la seva gent». A nivell personal, ha tingut un record per als seus pares, que sempre l’havien acompanyat en les preses de possessió i, en aquesta ocasió, «hi són en l’esperit i els noto aquí al costat».

Al seu torn, la portaveu de Junts per Moià, Montví i Montjoia, Maria Tarter, ha afirmat que «continuarem treballant amb una oposició constructiva i proactiva i esperem arribar a molts consensos com en aquest ultim mandat» amb la voluntat «de treballar per tots». Per la seva banda, la regidora de la CUP Lakshmi Roset, ha fet una crida a «fer front des de Moià als grans reptes actuals com l’emergència climàtica, la crisi econòmica i l’emergència social que provoca aquesta pujada del feixisme que ens posa en perill a totes». També ha fet notar l’elevada abstenció i la necessitat de «treballar també per aquestes persones que han manifestat una posició política». La regidora socialista, Susana Tàpia, ha apel·lat també a la bona entesa entre partits i ha expressat la seva voluntat de «continuar treballant pel poble amb fermesa i de forma rigorosa i especialment vetllaré per les petites coses que fan feliços els ciutadans».

El ple ha acabat amb una fotografia de família dels tretze regidors que conformen el nou consistori i amb les habituals felicitacions i abraçades entre els membres de la corporació i el públic assistent, especialment a l’alcalde Dionís Guiteras, que ha recuperat la majoria absoluta que havia perdut fa quatre anys i encara el seu quart mandat.