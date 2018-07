Les millors apps de conducció

Per norma general, quan s'ajunta en una mateixa frase mòbil i conducció, el primer en el que es pensa és en distraccions, accidents? però no ha de ser sempre així, ja que existeixen aplicacions mòbils que no només milloren la seguretat al volant sinó que optimitzen l'experiència de conducció.

Davant la gran quantitat d'apps que ajuden els conductors, farem una selecció de les que poden ser més útils per al dia a dia. Precisament un dels majors problemes als quals s'enfronten diàriament els conductors és el de trobar aparcament. Per ajudar-los amb aquesta carregosa tasca hi ha diverses alternatives. Aplicacions com Telpark o i-park permeten gestionar des de l'smartphone els pagaments a les places d'estacionament regulat (zona verda, zona blava...) de diferents ciutats. A més d'evitar desplaçar-se fins al parquímetre i tenir l'obligació de disposar de diners en efectiu, aquestes aplicacions t'avisen quan passa el temps estipulat per ampliar-lo si és necessari, i fins i tot gestionar les possibles multes. Aquestes apps permeten inserir diverses matrícules per poder gaudir-la amb diferents vehicles.

Igual que aquestes però destinades a aparcaments privats, aplicacions com BePark permeten gestionar el pagament del mateix sense acudir igualment a les màquines de cobrament. També hi ha apps amb les quals diverses persones comparteixen una mateixa plaça de pàrquing privada com Parkfy. I fins i tot n'hi ha unes altres que compleixen amb el desig qualsevol conductor: guiar-nos cap a forats d'aparcament lliures per la ciutat. Parkifast, per exemple, és una aplicació social col·laborativa en la qual les places lliures que deixen els usuaris es mostren perquè les utilitzin uns altres.



Control total

Algunes marques ja oferien amb un programari propi que, sincronitzat amb els sensors del vehicles, permetia mostrar els hàbits de conducció per millorar tant l'eficiència com la seguretat. Però ara ja no és necessari recórrer a una app nadiva posat que aplicacions com Drivies permeten precisament millorar els hàbits de conducció. Aquesta app mesura automàticament quan i com es condueix, tan sols amb utilitzant el mòbil. Analitza els trajectes realitzats i brinda informació rellevant per ajudar en millorar la conducció mitjançant diferents avisos. Quant millor s'utilitza el cotxe, més punts s'acumulen, per després canviar-los en la pròpia aplicació per premis i descomptes: gasolina, diners Amazon, etc.

Una altra app que també reportarà avantatges econòmics al conductor és Fuelio. Aquesta permet realitzar un seguiment detallat del del quilometraje, del consum i de la despesa en combustible, perquè cada usuari es planifiqui millor les seves despeses mensuals.

Però les aplicacions estrelles en l'estalvi són aquelles que mostren els preus dels combustibles en les gasolineres i permeten localitzar la més barata i propera a l'usuari. En aquest apartat és tal la competència que seria difícil destacar-ne una, per la qual cosa el millor és buscar en el repositori d'aplicacions la que més avantatges ofereixi a cada usuari.



Qüestió de planificació

Si parlem de planificació, no podem obviar aplicacions com ViaMichelin o la coneguda Google Maps, amb les quals es pot saber abans d'iniciar un viatge: la ruta més adequada depenent del temps, la distància o el recorregut; les despeses que es poden generar per combustible o peatges; possibles parades turístiques i gastronòmiques, etc. I aquestes, com uns altres moltes, ofereixen les condicions del tràfic en temps real, possibles retencions per accidents, o la ubicació de radars de velocitat. En aquest aspecte una de les aplicacions més compartides i efectiva és Waze. A través d'aquesta, milions de conductors avisen en temps real de les incidències per viatjar més ràpid i assegurances.

Per contra hi ha gent que es conforma amb saber simplement la ubicació fixa dels radars, o quins són els punts negres de les carreteres per evitar possibles multes i accidents. En aquest sentit són incomptables les aplicacions que brinden tots dos serveis, però si es busca fiabilitat gens millor que acudir a l'aplicació oficial de la Direcció general de trànsit (DGT). A més, aquesta app també permet obtenir informació del tràfic en temps real de qualsevol part d'Espanya, i fins i tot accedir a les imatges de les càmeres de la DGT, i al telèfon d'urgències 112 per avisar d'un possible accident.

En aquest darrer aspecte, i a pesar que els nous cotxes ja estan obligats a integrar el botó SOS per avisar d'accidents, hi ha aplicacions que realitzen aquesta mateixa funció com, SOSMart, que detecta i avisa automàticament d'accidents, posant-se en contacte amb els serveis d'emergència si els propis usuaris del cotxe sinistrat no poden.