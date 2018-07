Luxosa eficiència

Lexus CT 200h

Eficiència, luxe i prestacions es donen la mà al Lexus CT 200h. El compacte de la marca de luxe japonesa va rebre una actualització per al present 2018 que no només ajuda a millorar la combinació de tots aquests factors, sinó que, a més, els optimitza per oferir un resultat únic al seu segment. El CT 200h ja es distingeix a primera vista pel seu elegant disseny exterior, on crida l'atenció per sobre de tot la graella frontal, símbol inconfusible i senyal d'identitat de Lexus.

Aquesta sofisticació es trasllada a un interior que representa tota una experiència per als sentits. El disseny regala a la vista una imatge summament atractiva, els materials nobles que composen tot l'interior són agradables al tacte per la seva qualitat, i l'extraordinària insonorització d'aquest espai juntament amb l'absència de soroll per part del motor elèctric fa que viatjar amb el CT 200h sigui extraordinàriament plaent.



Eficiència per sobre de tot

La motorització és precisament la principal raó de ser d'aquest vehicle, ja que ofereix amb un propulsor híbrid d'eficiència exemplar. Combina un motor de gasolina amb quatre cilindres, 1,8 litres i 99 CV amb un altre d'elèctric de 82 CV, que en conjunt són capaços d'entregar un total de 136 CV. Amb aquesta potència, el CT 200h és capaç d'accelerar de 0 a 100 km/h en 10,3 segons i arribar als 180 km/h. Però el més destacable del compacte japonès no és tant el nivell de les prestacions com el nivell d'eficiència, i és que amb tan sols quatre litres de combustible és capaç de recórrer 100 quilòmetres, amb unes emissions de CO2 de tan sols 94 g/km.

El secret per oferir aquestes xifres tan ajustades el trobem en el suport del motor elèctric i l'avançada tecnologia Lexus Hybrid Drive, que autorecarrega les bateries mitjançant la frenada regenerativa per no haver d'endollar el cotxe a la xarxa elèctrica i disposar sempre d'una gran autonomia.



Suavitat exemplar

I què suposa portar totes aquestes xifres a la pràctica? Doncs significa poder disposar d'un vehicle molt agradable de conduir, amb unes bones prestacions i uns consums realment continguts. Si haguéssim de destacar alguna cosa del comportament del CT 200h seria la seva suavitat de rodament i la seva facilitat de conducció.

El propulsor híbrid li permet arrencar en mode 100% elèctric, la qual cosa no només evita el sorollós inici de la marxa dels vehicles amb motors convencionals sinó que redueix notablement els consums, ja que és precisament en aquest tipus de maniobra on més carburant es crema. Alhora, circular sense els típics sorolls i vibracions que generen els motors de combustió és sempre una agradable experiència.

Si hi sumem la suavitat d'una direcció i amortiguació ben calibrades i la fluïdesa d'un canvi de marxes automàtic de variador continu que es conjuga perfectament amb el propulsor híbrid, el resultat és una conducció molt suau i plaent. Amb tot, el resultat no és tan satisfactori a l'hora de demandar una entrega més contundent de potència.



Tecnologia d'avantguarda

El Lexus CT 200h també destaca per la seva càrrega tecnològica. En la seva darrera renovació el compacte de Lexus va incrementar encara més la seva dotació de sèrie i ara té una infinitat de sistemes d'infoentreteniment, connectivitat i, principalment, seguretat.

Aquest model té el paquet Lexus Safety Sistem +, que inclou els sistemes de precol·lisió amb detecció de vianants, l'assistència de canvi involuntari de carril, l'accionament automàtic de llums de carretera, el reconeixement de senyals i el control de creuer adaptatiu. Tots aquests sistemes preventius, sumats als de seguretat activa i passiva, fan d'aquest compacte nipó un dels vehicles més segurs i luxosos del seu segment.

El CT 200h està disponible des de 24.900 euros per a la versió Eco, però pot arribar fins als 39.500 en el cas de la versió Luxury, la més equipada de tota la gamma.