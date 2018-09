Esportivitat en format compacte

Kia Ceed 2018

Amb gairebé 1,3 milions d'unitats matriculades des del seu llançament l'any 2006, el Ceed s'ha convertit en una peça clau per a la marca coreana al mercat europeu. Un protagonisme que adquireix ara més rellevància amb la presentació de la seva tercera generació, que arribarà al mercat durant el mes que acabem d'encetar. El nou Ceed –que perd l'apòstrof de la seva anterior i més complicada denominació Cee'd– es mostra més europeu que mai. Segons la marca, es tracta d'un model dissenyat prenent com a referència el Kia Stinger i desenvolupat a Frankfurt pensant en els gustos dels clients del vell continent. El seu frontal redissenyat és presidit per la graella frontal –que la marca anomena tiger nose– i, pel que fa a l'apartat dinàmic, ofereix tot allò necessari per oferir un òptim rendiment a les carreteres europees.

Construït sobre la nova plataforma K2 de Kia, el nou Ceed és 20 mm més ample (1.800 mm) i 23 mm més baix (1.447 mm) que el seu predecessor. La distància entre eixos es manté igual amb 2.650 mm, mentre que el voladís davanter ha estat escurçat 20 mm (fins a 880 mm) i el posterior s'ha vist allargat també en 20 mm (ara 780 mm). La marca coreana també ha optimitzat l'espai per als passatgers, que ara gaudeixen de més amplitud, de més espai de càrrega (395 litres de maleter en la versió compacta i 625 en la familiar Sportswagon) i d'una qualitat de vida superior a la de la generació anterior gràcies a una estudiada ergonomia dels elements i comandaments de l'habitacle, a la utilització de materials nobles i a la introducció d'un nou volant multifunció i tecnologies d'avantguarda en l'apartat de la connectivitat i l'infoentreteniment. En aquest sentit, el nou model pot dur una pantalla tàctil de set o vuit polzades, aquesta darrera associada al sistema de navegació.



Cinc motors i un Mild-Hybrid

La gamma de motors del model coreà és composta per tres propulsors de gasolina i dos de dièsel. En el primer cas, les alternatives seran el ja conegut 1.4 MPI de 100 CV, l'1.0 T-GDI (de tres cilindres i 120 CV) i 1.4 de 140 CV. L'oferta dièsel es basa en l'1.6 CRDi en dos nivells de potència: 115 i 136 CV. Tots els motors estan associats de sèrie a una caixa de canvis manual de sis velocitats, per bé que els nous 1.4 T-GDI i 1.6 CRDi poden associar-se, de manera opcional, a la caixa del canvi de set velocitats amb doble embragatge de la marca coreana.

L'any 2019 el Ceed estarà disponible amb la tecnologia EcoDynamics +48 v Mild-Hybrid, que reduirà notablement les emissions. Aquest model complementarà l'acceleració del propulsor amb la potència d'una bateria de 48 volts. Alhora, la tecnologia d'arrencada Mild-Hybrid mantindrà el motor apagat més temps amb una funció millorada del sistema Start-Stop.

Més segur que mai

En matèria de seguretat, tots els nous Ceed són equipats de sèrie amb el control electrònic d'estabilitat (Electronic Stability Control ESC) i el sistema de gestió de l'estabilitat de Kia (Vehicle Stability Management VSM). D'aquesta manera, si el vehicle detecta una pèrdua d'adherència, assegura l'estabilitat en frenada i en revolt, i converteix d'aquesta manera el compacte coreà en un vehicle més divertit i segur.

Quant als assistents de conducció, l'assistent de llums de carretera, el detector de fatiga del conductor, l'assistent de manteniment de carril i el sistema d'advertència de col·lisió frontal són de sèrie.