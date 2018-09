Elegància i bellesa bavaresa

BMW Z4 2019

L'any 1995 BMW va presentar el Z3, un model biplaça descapotable que recuperava l'esperit de l'icònic BMW 507, considerat com un dels vehicles més bonics del món. La producció del Z3 va allargar-se fins a l'any 2002, i poc després la marca va presentar el seu substitut, el Z4. Amb la mateixa filosofia que el model al qual substituïa, era un atractiu roadster de dues places que va estar al mercat fins a l'any 2008, quan es va presentar la nova generació, que conservava la denominació Z4.

Aquest darrer model va finalitzar la seva comercialització l'any 2016, i des d'aleshores s'havia especulat molt sobre què faria la marca bavaresa amb el seu model descapotable. Finalment, la presentació de la nova generació es farà al Saló de París el proper mes d'octubre, però BMW ha aprofitat el Concurs d'Elegància de Pebble Beach celebrat fa unes setmanes a Monterey (Califòrnia) per donar a conèixer al món sencer la versió més esportiva de la nova generació del Z4, molt tecnològica i amb un disseny esportiu i elegant.



Estèticament insuperable

Ara fa un any, el Concurs d'Elegància americà va viure la presentació mundial del Z4 Concept, un prototip que avançava les línies de disseny del futur descapotable bavarès. Un model amb un disseny dinàmic i atractiu que gairebé no ha canviat en la versió definitiva, la qual cosa és una gran notícia per als apassionats de la marca i del món de l'automòbil en general. El nou Z4 disposa d'un frontal imponent, amb unes prominents entrades d'aire, uns fars alineats verticalment, una graella frontal dividida en els dos tradicionals ronyons de la marca i un capó molt llarg, com és habitual en aquest model.

La vista lateral combina l'esportivitat de les llantes de 19 polzades amb l'elegància atorgada per la capota de lona, i la part posterior disposa d'un voladís molt curt i un maleter que integra l'esportiu aleró. Els pilots posteriors, de disseny afilat, estan inspirats en el nou BMW Sèrie 8 i marquen la línia de disseny que adoptaran els propers models de la marca.

Quant a l'interior, l'M40i First Edition disposa d'un entapissat de cuir negre amb costures decoratives, seients regulables amb memòria, llum ambiental opcional i sistema de so signat per harman Kardon. A més, la instrumentació completament digital (presentada per primer cop en un descapotable de la marca), el Head-Up Display i la il·luminació led adaptable demostren la potent càrrega tecnològica del Z4.

340 CV a la versió inicial

La gamma definitiva serà presentada al Saló de París i es preveu que disposi de les versions sDrive20i amb 192 CV i la sDrive30i amb 258. Però mentre aquestes no arribin, la que coneixem amb tota mena de detalls és la M40i First Edition, una edició limitada de llançament que disposa d'una sèrie d'elements estètics diferenciadors i de la pintura metal·litzada Frozen Orange.

El repartiment de pesos en proporció 50:50, un centre de gravetat molt baix i una distància entre eixos compacta ajuden el conductor a poder gaudir dels 340 CV de potència que entrega el motor de sis cilindres de la versió M40i, capaç d'accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 4,6 segons. Gràcies a la seva caixa de canvis seqüencial de vuit velociats, a la suspensió esportiva amb amortidors controlats electrònicament, al sistema de frenada M Sport i al diferencial controlat electrònicament a l'eix posterior, el nou descapotable bavarès està concebut per gaudir de la conducció. El nou BMW Z4 iniciarà la seva comercialització a partir de la primavera del 2019.