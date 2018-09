Les millors opcions SUV

Rànquing de tot camins

El 2017 al conjunt de l'Estat espanyol es van matricular un total d'1.234.932 vehicles, segons dades d'Anfac. D'aquest total -que suposa un creixement d'un 7,67% respecte a l'any 2016- les dues categories líders són la dels utilitaris (amb un total de 279.065 unitats venudes) i la dels compactes (amb 273.085 unitats). Però la tercera categoria és la dels tot camins compactes (amb 189.873 unitats), i si sumem les unitats de tot camins petits, compactes i grans, el total arriba a les 344. 177 unitats i gairebé el 35% de la quota de mercat, es demostra d'aquesta manera l'enorme importància del segment SUV, i s'explica el motiu pel qual cada cop més marques anuncien models d'aquest estil, fins i tot en el cas de fabricants de models esportius com Lamborghini, Maserati o Bentley.



Els models més venuts

És evident: que uns determinats models siguin els més venuts pot no suposar automàticament que siguin els millors del mercat, però sempre resulta útil fer una ullada a la llista dels models que més agraden al públic. El líder indiscutible del segment és, amb diferència, el Nissan Qashqai, amb més de 28.000 unitats venudes l'any 2017. Tanquen les posicions de podi el Hyundai Tucson i el Renault Captur, amb unes 20.000 unitats cadascun. A partir d'aquí, aquests són els següents models més venuts, que tanquen el top 10: Peugeot 2008, Seat Ateca, Opel Mokka X, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 i Renault Kadjar.

Com abans comentàvem, es poden diferenciar fins a tres categories diferents dins del segment SUV: els petits, que corresponen al segment B-SUV, els compactes, que pertanyen al segment C-SUV i finalment els grans, que poden respondre a les sigles D, E o F-SUV en funció de les seves dimensions. En qualsevol cas, a l'hora d'elaborar la nostra llista hem volgut prioritzar les dues categories més venudes del mercat, de manera que els models d'aquesta pàgina cor-responen al segment dels SUV petits i els de la següent, a la categoria C-SUV.



El disputat segment B-SUV

No hi ha cap mesura oficial que determini quan un SUV pertany a la categoria B o C, de manera que hem establert unes mesures d'entre 4 i 4,30 metres de llarg per a la categoria B i de 4,30 fins a 4,60 metres per a la categoria C-SUV. De la primera llista, el millor és el Mazda CX-3, gràcies al seu disseny esportiu, al seu dinamisme i al seu complet equipament, que ofereix elements com el sistema de so Bose o el Head-up display, elements de categoria superior. El segon de la llista és el Seat Arona, el SUV derivat del Seat Ibiza que ofereix un bon nivell d'equipament a un preu molt competitiu. La tercera i quarta posició estan protagonitzades pel Kia Stonic i el Hyundai Kona, dos models que, tot i compartir motoritzacions i tecnologia, es diferencien clarament en el seu disseny exterior. Mentre que l'Stonic té una estètica atractiva però més convencional, el Kona aposta per un disseny molt arriscat, de manera similar a l'aposta que va fer Nissan amb el Juke. Finalment, el darrer model de la llista és el Volkswagen T-Roc, ja que se surt de la línia de disseny clàssica dels models de Wolfsburg i ofereix diverses possibilitats de personalització.



El consolidat segment C-SUV

En la segona llista el guanyador indiscutible és el Volvo XC40. El model suec es posiciona com una gran alternativa als models premium tradicionals, té un disseny amb molta personalitat i ofereix una elevada dotació en matèria de seguretat. En segon lloc hi trobem el Kia Niro, un SUV híbrid que disposa d'una versió endollable que homologa un consum de tan sols 1,3 l/100 km. En tercera posició se situa el Mazda CX-5, que amb el mateix plantejament que el CX-3 però en un segment superior, representa una de les opcions més equilibrades del mercat. Fora del podi se situa el Toyota CH-R, un dels híbrids més populars de la marca nipona, el Dacia Duster, que en la seva versió 4x4 és un dels tot terrenys més efectius i econòmics del mercat, i el Nissan Qashqai, que tanca la llista.