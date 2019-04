Fiat Doblò Natural Power, la millor alternativa

Els motors alimentats per gas natural són, avui dia, la millor alternativa als de gasolina i dièsel: tenen un preu d'adquisició similar a aquests i molt per sota dels vehicles electrificats; ofereixen costos d'utilització molt reduïts; reben bonificacions per part de les autoritats tant en la seva adquisició com en el seu ús; i són molt més sostenibles que els vehicles gasolina o dièsel.

Tots aquests avantatges, interessants per a qualsevol usuari, es tornen essencials en el sector professional. Fiat no només disposa d'una de les gammes professionals més extenses, sinó que, a més, hi inclou diferents models propulsats per Gas Natural Comprimit (GNC) amb la seva línia específica Natural Power, en la qual destaca el Doblò Cargo. Recentment a Neomotor hem tingut l'ocasió de provar-lo en profunditat per analitzar tots els seus avantatges.

El Fiat Doblò Natural Power suma a totes les virtuts del model original els avantatges de la propulsió amb GNC. Aquest model alberga quatre dipòsits amb una capacitat total de 16,2 quilos de gas, amb els quals el cotxe pot recórrer fins a 325 km. Opcionalment es pot instal—lar una cinquena bomba que amplia l'autonomia uns altres 125 quilòmetres. D'altra banda es disposa d'un dipòsit de 22 litres de gasolina que proporciona 300 km d'autonomia, de manera que conjuntament aquest model pot recórrer un total de 750 km sense repostar. I el millor de tot és que aquesta gran autonomia s'ha aconseguit sense variar les dimensions interiors. En situar els dipòsits a la base del vehicle, se segueixen brindant fins a 4,6 metres cúbics de volum, que es tradueixen en una càrrega útil de fins a 1.005 kg.



Potència i eficiència

El Fiat Doblò Natural Power munta un motor d'1.4 litres que es pot alimentar de gasolina o gas natural per lliurar 120 cv de amb un parell màxim de 206 Nm. Aquestes xifres es tradueixen en acceleracions contundents des de molt baixes revolucions i enèrgiques recuperacions, gràcies en gran part a l'encertat esglaonament del seu canvi de marxes manual. No vam tenir ocasió de provar el motor a plena càrrega, però tenint en compte la facilitat i lleugeresa amb la que movia el cotxe en buit, no creiem que tingui cap dificultat per oferir unes bones prestacions a ple rendiment.

Aquesta potència es conjuga amb una eficiència i uns costos d'utilització extraordinaris. Fiat estima que gràcies a la frugalitat dels seus motors GNC d'última generació, l'usuari es beneficia d'un estalvi de fins a un 60% respecte a un propulsor gasolina de similars característiques. A aquest estalvi en consum cal sumar el menor cost del GNC respecte a altres carburants. A més, el Gas Natural Comprimit no està vinculat al preu del petroli, amb la qual cosa té un preu més estable i sense les inesperades pujades de cost de la gasolina i el dièsel. Amb tot això, el sobrecost d'aquest tipus de vehicles s'amortitza ràpidament, i es comença a gaudir plenament dels seus avantatges en un termini molt curt de temps.

Finalment també cal destacar el benifici mediambiental, ja que amb el GNC es redueixen al màxim les emissions nocives. Més concretament, es disminueix en un 23% l'expulsió de CO2 respecte a un motor gasolina i en un 60% el NOx respecte a un dièsel.