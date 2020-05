Ford Puma, iniciació crossover

Les sigles SUV s'han convertit en les grans protagonistes del mercat de l'automòbil. L'innovador concepte crossover que s'ha apoderat de la indústria del motor ha provocat que gairebé la totalitat de les marques hagin apostat per aquest tipus de proposta de mobilitat en tots el seus segments. I Ford no n'és una excepció.

Gràcies a models com el Kuga, l'Explorer o l'EcoSport, la marca de l'oval s'ha consolidat com un dels grans referents en aquest nou escenari off-road. Un marc en què Ford tindrà encara més protagonisme aquest 2020 amb la incorporació de diverses novetats, com és el cas del nou Puma.

L'evolució del mercat ha derivat en un nou concepte capaç d'unir la personalitat i la versatilitat d'un tot terreny amb el dinamisme i el confort d'un turisme tradicional. Una combinació que s'ha aplicat amb un més que notable èxit en l'anomenat segment SUV-B, o el que és el mateix, el que equivaldria per grandària a un utilitari compacte.

En aquest escenari se situa el nou Puma, un model amb el qual Ford busca consolidar la seva presència en aquest primer graó d'accés a la seva gamma tot terreny.

Esportivitat urbana

Per aconseguir-ho, Ford ha apostat per un vehicle de 4,18 metres de longitud i una marcada imatge esportiva, al més pur estil cupè. Un disseny que trenca de manera clara amb el model al qual succeeix, l'EcoSport, per diferenciar-se de manera clara de la resta de la cada vegada més nombrosa competència.

La gamma Puma ja està disponible amb els acabats ST-Line X -de més enfocament crossover- i Titanium, aquest últim d'enfocament més elegant i amb detalls de disseny propis, com una graella davantera específica i diverses possibilitats de colors i acabats. A partir del proper mes d'abril el catàleg es completarà amb la versió ST-Line.

Detalls com la sobredimensionada graella davantera, la suau caiguda del volum posterior, la contundent presència dels seus amples passos de roda o la possibilitat de muntar llantes d'aliatge de fins a 19 polzades reforcen el seu caràcter esportiu. Una sensació de dinamisme i alhora exclusivitat, que també es reflecteix en el disseny de les seves unitats d'il—luminació davantera, inspirades en l'icònic Ford GT.



Versatilitat interior

El Puma s'equipa amb un nou dispositiu de massatge per als ocupants del davant, segons l'acabat. Un interior que mostra una important càrrega tecnològica, amb detalls com el nou panell d'instruments digital de 12,3 polzades (segons l'acabat) que permet unes àmplies possibilitats de configuració.

A la part central del quadre de comandaments se situa una pantalla digital de fins a 8 polzades de diagonal, des de la qual es poden accionar gran part dels sistemes d'infoentreteniment, de confort i de seguretat activa. En aquest sentit, cal destacar la possibilitat d'equipar el Ford Co-Pilot360, un conjunt de sistemes que inclouen dispositius de seguretat i assistència a la conducció, com el control de creuer amb limitador de velocitat, el reconeixement de senyals i centrat de carril o l'assistent de frenada d'emergència.

Una de les principals particularitats del Puma és la més que excel—lent capacitat de maleter de la qual disposa. Malgrat les seves compactes dimensions exteriors, s'ha desenvolupat un complex programa d'enginyeria per aconseguir el maleter més capaç, versàtil i modulable de la seva categoria. Amb 456 litres de capacitat i unes formes perfectament aprofitades per oferir el màxim espai disponible en totes les seves dimensions, el maleter del Puma és un dels seus punts més forts.

Solucions com el seu fons mòbil, la safata flexible o l'enginyós espai existent a la part inferior -amb un petit desguàs inclòs pel qual evacuar possibles líquids- converteixen aquest maleter en tot un referent. Un espai en el qual poder guardar una cadira de nadó, dues bosses de golf en posició vertical o objectes amb una mida ni tan sols a l'abast de models de molta més grandària.



Gamma electrificada

El Puma també innova en matèria d'oferta de motoritzacions. L'actual corrent elèctric que mou l'actualitat del món de l'automòbil es fa patent en la seva gamma, amb la incorporació de nous propulsors amb una arquitectura d'hibridació lleugera «mild hybrid». Així doncs, la gamma de propulsors ja disponible al nostre mercat disposa d'un total de quatre alternatives de gasolina sobre la base del conegut motor 1.0 EcoBoost. Dues de les quals, amb potències de 125 i 155 cv, formen aquesta oferta «electrificada» EcoBoost Hybrid.

Aquest sistema permet la recuperació i l'emmagatzematge de l'energia que normalment es perd durant les frenades i desacceleracions, per carregar una bateria d'ions de liti de 48 V. Amb tot això, aquesta tecnologia aporta un extra d'energia i empenta al motor, al mateix temps que ajuda a reduir els consums i el nivell d'emissions. El Puma també disposa d'un motor de gasolina de combustió «tradicional» amb 125 cv.

Aquests tres propulsors van sempre acoblats a un canvi manual de 6 velocitats, tot i que a final d'any estarà disponible una transmissió automàtica de doble embragatge per al model de gasolina de 125 cv. A més, a mitjan 2020 el catàleg de propulsors es completarà amb una variant dièsel de 120 cv.

Disponible únicament amb tracció davantera, l'usuari pot gaudir de fins a 5 modes de conducció -Normal, Eco, Sport, Lliscant i Trail-, que gestionen de manera independent paràmetres com la resposta de l'accelerador, la direcció i fins i tot el comportament del canvi, per ajustar-se a cada estil de conducció i adaptar el cotxe a les diverses situacions de la calçada.