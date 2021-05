Un elèctric amb LÒGICA

A dia d'avui el procés d'electrificació en el qual es troba immers el sector de l'automòbil té un gran obstacle, el preu. L'oferta de models electrificats és cada vegada més àmplia, però les alternatives que destaquen clarament per la seva eficiència (per exemple les híbrides, híbrides endollables i 100% elèctriques) encara es troben amb una barrera econòmica que no molts poden franquejar.

A Dacia s'han proposat trencar aquest vincle entre electricitat i preu desorbitat amb el desenvolupament de l'Spring, un cotxe que realment democratitza la mobilitat elèctrica gràcies a un preu que es pot quedar en 9.550 euros amb les diferents campanyes promocionals i els ajuts del Pla MOVES III incloses.

ElectriciTAT raonable

Sota una lògica proposta d´utilitari de tall urbà l'Spring es presenta com una de les alternatives elèctriques més interessants de la temporada. La seva carrosseria de'aspecte SUV mesura 3,73 metres de llarg i 1,58 m d'ample, amb un interior habilitat per a quatre passatgers i un maleter de 290 litres de capacitat inicial, que es pot ampliar fins als 620 litres si s'abaten les places posteriors. Aquestes dimensions es presenten idònies per moure's fàcilment pels carrers més congestionats, però igualment vàlides per als desplaçaments interurbans.

El motor emprat per l'Spring és una unitat elèctrica de 44 CV de potència (33 kW) alimentada per una bateria de 27,4 kWh que s'allotja a la part posterior del vehicle, just per sota dels seients.

Amb aquest conjunt mecànic la marca anuncia una velocitat màxima de 125 km/h i una autonomia de 305 km en cicle urbà i de 230 km en conducció mixta, la qual cosa és el més important en un vehicle d'aquest tipus. A més, disposa d'un botó ECO situat a la consola central, amb el qual es millora l'autonomia al voltant d'un 10%, ja que limita la potència a 23 kW i la velocitat màxima a 100 km /h.

Un rendiment que vam poder verificar en una primera presa de contacte per Madrid, arribant fins i tot a «guanyar» alguns quilòmetres d'autonomia en un trajecte tant urbà com per carreteres de circumval·lació, en condicions de conducció absolutament normals. En aquest sentit, detalls com els seus escassos 1.045 kg de pes o les petites llandes de 14 polzades amb pneumàtics 165/70 ajuden notablement a aconseguir aquestes xifres d'eficiència i rendiment.

En matèria de recàrrega la marca manté la lògica que envolta el plantejament de l'Spring i, tot i que admet recàrregues en punts ràpids de 30 kW que recuperen el 80% en menys d'una hora, anuncia uns temps inferiors a 8 hores i mitja en una càrrega completa en una presa Green Up de 3,7 kW o de 14 hores en un endoll domèstic de 2,3 kW. Si fem servir un Wallbox de 7,4 kw el temps es redueix fins a les 5 hores.